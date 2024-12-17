人民网北京12月17日电 （记者申佳平）记者获悉，12月20日至21日，以“一切为了开发者”为主题的2024开放原子开发者大会暨首届开源技术学术大会将在武汉召开。大会期间，开源鸿蒙（OpenHarmony） 5.0 Release版本将正式发布，进一步加速推动开源鸿蒙生态共建，助推应用落地，赋能各地方产业创新升级发展，加速实现万物互联。

开源，即开放源代码，在遵守许可协议的前提下，任何人都可以使用、修改甚至再发布软件源代码。当前，我国已经成为开源参与者数量全球排名第二、速度增长最快的国家。

据开放原子开源基金会相关负责人介绍，开源鸿蒙是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方式，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物智联、产业繁荣发展。

该负责人表示，开源鸿蒙项目推动完成南向硬件适配，以及Unity3D引擎适配、三方库、开发者社区建设等北向应用生态重要工作。社区共建单位达61家，贡献者超过8100名，产出超1.2亿行代码，319个厂家的879款产品通过兼容性测评，覆盖金融、教育、工业、警务、城市、交通、医疗等十多个领域。

当前，开源已成为全球协同创新的新模式和推动新技术发展的强大动力。工业和信息化部印发的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，到2025年，建设2-3个有国际影响力的开源社区，同时设置开源生态培育和软件产业高水平集聚等8个专项行动。

据了解，开放原子开源基金会成立于2020年6月，是国内首家也是唯一一家国家级开源基金会。本届大会由开放原子开源基金会、中国通信学会主办，旨在贯彻落实国家软件发展战略，加速培育壮大我国开源生态。大会主要包括“六会”“两赛”“一秀”“一节”。届时，政、产、学、研、创各方人士将齐聚一堂，共商开源大事，共赴开源未来。

(责编：方经纶、高雷)

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