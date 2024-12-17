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活力足动能强 “黄金大通道”效应日益凸显

人民网记者 乔雪峰
2024年12月17日13:12 | 来源：人民网
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12月3日，在云南腾俊国际陆港保税物流中心，5辆满载老挝氯化钾的集装箱卡车缓缓驶过海关闸口。这是通过中老铁路运输的化肥首次进入保税区，为化肥进口探索出一条“中老铁路+保税”的新路径。

3年前，北起昆明，南至万象，全长1035公里的中老铁路正式开通运营，一辆辆“绿巨人”跨越山河，承载着中老两国民众的友谊、幸福与机遇。

3年来，从通到畅、从畅到快、从快到旺，中老铁路国际“黄金大通道”活力奔涌，带动中老两国开创全方位合作新局面。

数据显示，截至12月2日，中老铁路开通运营满三年，运输安全保持稳定，累计发送旅客超4300万人次、运输货物4830万吨，黄金大通道效应日益凸显，为推进中老经济走廊建设、构建中老命运共同体注入强劲动能。

据国铁集团国际部负责人介绍，中老铁路开通运营三年来，我国铁路部门与老挝铁路部门密切协作，高质量管好用好中老铁路，客货运量持续增长，服务品质显著提升，辐射效应不断增强，较好地服务了两国民众便捷高效出行和区域经济社会发展，中老铁路已成为中老人民的发展路、幸福路、友谊路。

三年来，中老铁路旅客发送量持续增长，全线单月旅客发送量由开通初期的60万人次增至目前的160万人次。国内段日均开行客车从8列增至最高86列，累计发送旅客3560万人次；老挝段，日均开行旅客列车由开通初期的4列增至最高16列，普速旅客列车扩编为10辆以上，累计发送旅客超740万人次。

中老铁路串起了西双版纳、琅勃拉邦等热门旅游地，吸引国内外游客慕名前往，推动了沿线旅游经济快速发展，各地旅游企业竞相推出老挝游产品，带火了沿线景区、酒店、餐饮等旅游相关产业。中国北京、哈尔滨、沈阳等城市采用“国内旅游专列+国际旅客列车”新模式，先后组织中老跨境旅行团前往老挝，进一步拓展了国际旅客列车辐射范围。

中老铁路加速了人流、物流、资金流、信息流的流动，对老挝乃至东盟国家的运输成本和物流效率产生了显著影响，昆明经老挝至泰国的货运成本降低30%至50%，老挝境内运输成本降低了20%至40%，有力促进了沿线各类产业扩能升级和国际经贸往来，为区域经济发展提供了“新引擎”。

10月14日，首趟满载老挝进口香蕉的中老铁路“京滇·澜湄线”国际冷链货运列车从云南省昆明市王家营西站驶出，开往北京市平谷区，标志着中老铁路国际冷链班列暨“京滇·澜湄线”国际货运列车正式开行。

随着“京滇·澜湄线”国际货运班列开行，京津冀地区轻工快消、机械电子等优势产业将通过这条班列进行商品进出口集散，走向老挝、泰国等“一带一路”沿线国家和地区。

“班列运输一箱到底、全程冷链，发挥了集装箱多式联运优越性，保障了货物运输品质。”据中国铁路昆明局集团货运部副主任王晓晶介绍，自中老铁路开通运营以来，已经成功推出了“沪滇·澜湄线”“粤滇·澜湄线”“湘滇·澜湄线”以及“京滇·澜湄线”等国际货运班列。

数据显示，三年来，中老两国铁路部门加强货物运输组织，提升运输能力和效率，跨境货物列车每日开行数量由开通初期的2列增加到目前18列，列车牵引吨数由2000吨增至2500吨，累计运输跨境货物达1060万吨。

依托中老铁路，我国创新打造跨境货物运输产品，老挝、泰国等国家至欧洲铁路直达运输时间缩短至15天，跨境货物运输已覆盖国内31个省（区、市）和老挝、泰国、越南、新加坡等19个国家和地区，商品种类拓展至3000余种。

据了解，随着中老泰铁路互联互通更加密切，累计开行“中老泰”直通运输班列342列、换装货物15.9万吨，助力泰国农副产品、橡胶等特产通过中老铁路进入中国市场。为满足老挝客户“零、散、小”货物运输需求，今年2月20日起中老铁路老挝段通过普速旅客列车首次开办快递运输业务，实现“当日送达”，累计运送快递94万件，促进了老挝电商行业发展。

国铁集团国际部负责人表示，下一步，我国铁路部门将充分运用中老铁路开通运营三年来的成功经验，与老挝铁路部门强化合作，加强安全管理，提升运输能力和服务品质，做大做强中老铁路，更好地服务共建“一带一路”高质量发展、造福中老两国人民。

(责编：王震、高雷)
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