据中国人寿最新消息：截至2024年11月，中国人寿集团旗下养老险公司管理资产规模已超2万亿。

第一支柱方面，公司为超过600亿元基本养老保险基金提供投资管理服务，特定投资组合规模和业绩排名前列，实现基金的安全稳健保值增值。第二支柱方面，公司企业年金和职业年金管理规模均位居行业首位，企业年金管理规模超1.2万亿元，法人受托市场份额约30%，担任29个职业年金统筹区的主受托人。第三支柱方面，作为首批参与商业养老金业务试点养老保险公司之一，陆续发行10款商业养老金产品。

中国人寿养老险公司充分发挥养老资金作为长线资金和耐心资本的属性，在投资实践中坚持“长期投资、价值投资、稳健投资”，探索跨周期投资模式，紧密围绕国家重大战略和产业政策，将养老资金优势持续转化为服务实体经济的动能，促进金融与实体经济的良性互动。

数据显示，截至2024年11月底，公司支持绿色投资、战略新兴产业、民营和小微企业以及服务区域协调发展等投资余额超4900亿元。

积极推动第二支柱企业年金扩面和第三支柱商业养老金发展。中国人寿养老险公司密切跟踪各地企业年金扩面的最新政策和实践案例，对带有全局性、战略性、方向性的企业年金制度问题进行调查研究，并推动调研成果转化为指导实践、解决问题的具体举措，同时通过举办企业年金宣讲会、培训会等方式加强年金政策普及宣传。为推进养老金融和普惠金融融合发展，公司将聚焦中小企业、编外人员等重点目标人群，创新企业年金加入机制，打通企业年金备案、计划建立、产品购买等全业务链条，致力于让年金制度惠及更多职工。公司积极开展商业养老金产品创新试点，为个人客户提供包含目标日期型、固定收益类、流动性管理类、混合类等丰富的产品选择，同时开发“个人养老规划服务系统”， 为客户提供养老资金测算、养老充足率分析、养老金融产品推荐和个性化投教等服务。

中国人寿相关负责人表示，下一步，公司将打造“养老金融+养老服务”生态体系，为客户提供包括保险保障、财富管理、健康养老服务在内的综合化解决方案。

充分发挥保险的经济减震器和社会稳定器功能。经深入分析行业发展形势，公司明确了进一步全面深化改革的目标，锚定“资产管理+销售+服务”三位一体的2.0 版养老金融公司推进转型升级，围绕多层次多支柱养老保险体系建设，实现三大支柱业务协调发展，着力提升支撑公司高质量发展的核心能力。

在深化改革过程中，公司将聚焦三大主线：推进商业模式升级，推进组织运营重塑，推进四大核心能力提升。在投资管理能力方面，持续完善具备国寿养老特色的投资方法体系，强化资产配置职能，优化账户管理模式，提升品种投资能力，促进业绩均衡提升。在销售服务能力方面，升级为以客户为中心，销售、投资、服务三位一体的专业服务。在金融科技能力方面，升级为全面数智化赋能，全面提升科技对业务支撑能力。在合规风控能力方面，健全全面风险管理制度体系，提升风险管理的数字化、自动化水平。

“中国人寿将坚定践行金融工作的政治性、人民性，以普惠金融为方向，以数字金融为引擎，积极服务绿色金融和科技金融，与社会各界一道共同推动养老金融高质量发展，以至诚之心持续陪伴客户，用有温度的服务守护人民美好生活。”该负责人说。

(责编：曹淼、李源)

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