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我国加快以标准提升引领原材料工业优化升级

2024年12月17日14:04 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月17日电（记者张晓洁、张辛欣）记者17日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部等四部门近日联合印发《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025—2027年）》，以标准提升引领原材料工业供给高端化、结构合理化、发展绿色化、产业数字化、体系安全化发展。

　　“材料是制造业的基础，标准在原材料工业发展中发挥着基础性、引领性作用。”工业和信息化部原材料工业司司长常国武说，印发方案就是以标准体系建设为切入口和发力点，发挥标准“指挥棒”作用，引领原材料工业高质量发展。

　　方案提出，到2027年，引领原材料工业更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全发展的标准体系逐步完善，标准工作机制更加健全，推动传统产业深度转型升级、新材料产业创新发展的标准技术水平持续提升。

　　据介绍，围绕数字化转型、绿色低碳、新材料等重点领域，方案明确实施“数字化标准提升工程”“新材料标准创新工程”“绿色化标准升级工程”，到2027年发布并实施200项以上数字化转型、100项以上新材料领域以及100项以上绿色低碳标准。

　　记者了解到，下一步，工业和信息化部将会同有关部门、地区和行业组织加强工作协同，强化指导服务，推动原材料工业实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：徐婵、岳弘彬)
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