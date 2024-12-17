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市场监管总局：多措并举助力经营主体信用修复

2024年12月17日14:38 | 来源：人民网
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人民网北京12月17日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，今年以来，市场监管总局坚持监管与服务一体推进，多措并举，助力经营主体信用修复。截至2024年11月底，全国市场监管部门累计修复各类经营主体行政处罚信息138万条，修复经营异常名录信息667.7万条，修复个体工商户经营异常状态2557.8万余户，进一步激发市场活力，优化营商环境。

完善制度机制。以“问题导向、高效便捷、协同共享、依法依规”为原则，制定信用修复部门规章，进一步扩大信用修复范围、优化信用修复流程、缩短信用修复时限、提高信用修复效率。

强化协同修复。与国家发展改革委联合印发《关于进一步做好信用修复协同联动工作的通知》，建立健全信用修复协同联动工作机制，推动信用修复结果共享、互认，实现“数据多跑路，群众少跑腿”。

优化修复服务。打造市场监管信用修复全国统一平台，实现信用修复“统一入口、异地登录”，一键获取违法失信信息，一键申请市场监管部门信用修复，全面支撑高效办成信用修复“一件事”。

深化修复试点。探索推行“三书送达”、开展“智慧修复”“并联修复”等举措，推动建立健全权责清晰、运行顺畅的信用修复工作机制，为经营主体提供高效便捷信用修复服务。

(责编：郝帅、高雷)
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