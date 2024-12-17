人民网北京12月17日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局决定对电动汽车供电设备实施强制性产品认证（CCC认证）管理。自2025年3月1日起，开始受理认证委托；自2026年8月1日起，未获得CCC认证证书和标注认证标志的电动汽车供电设备，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

通过实施CCC认证，可以对电动汽车供电设备防触电、短路保护、耐火耐燃等关键安全指标进行严格测试，并对生产企业质量管理水平开展持续检查，有效防止存在安全隐患的问题产品流入市场，切实筑牢产品质量安全屏障。同时在确保认证质量的前提下，为便利有关企业获证，将积极采信企业已有合格评定结果，并预留充足的认证过渡期。

市场监管总局将持续凸显CCC认证保安全底线本质属性，坚持人民至上、生命至上，构建完善源头严进、过程严管、风险严控的产品质量安全监管体系，确保人民群众买得放心、用得舒心。

(责编：郝帅、高雷)

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