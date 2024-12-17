人民网北京12月17日电 （方经纶）近日，工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家标准化管理委员会等四部门联合印发《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025—2027年）》（以下简称《行动方案》）。12月17日，工业和信息化部举行“标准提升引领原材料工业优化升级”新闻发布会，介绍《行动方案》有关情况。

“标准在原材料工业发展中发挥着基础性、引领性作用。”工业和信息化部原材料工业司司长常国武在新闻发布会上表示，《行动方案》以标准体系建设为切入口和发力点，发挥标准“指挥棒”作用，引领原材料工业供给高端化、结构合理化、发展绿色化、产业数字化、体系安全化发展。

据了解，《行动方案》提出，到2027年，引领原材料工业更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全发展的标准体系逐步完善，标准工作机制更加健全，推动传统产业深度转型升级、新材料产业创新发展的标准技术水平持续提升。

——标准体系更加优化。完成石化、化工、钢铁、有色金属、建材、稀土、黄金等行业的标准评估及优化，分行业构建支撑原材料工业高质量发展的标准体系。

——标准供给能力大幅提升。发布并实施200项以上数字化转型、100项以上新材料领域以及100项以上绿色低碳标准，推动10项以上强制性国家标准立项。制修订500项以上基础通用和质量提升类标准。

——标准实施应用不断深化。面向数字化转型、绿色低碳、新材料等原材料重点领域，遴选300项以上标准应用优秀案例和100项以上典型场景。

常国武表示，下一步，工业和信息化部将会同有关部门、地区和行业组织，加强工作协同，强化指导服务，扎实推动行动方案各项任务落实落细、取得实效，推动原材料工业实现质的有效提升和量的合理增长，为发展新质生产力，推进新型工业化，加快建设制造强国构筑坚实支撑。

(责编：申佳平、高雷)

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