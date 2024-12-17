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工信部：将以先进标准提升引领产业结构优化升级

2024年12月17日15:13 | 来源：人民网
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人民网北京12月17日电 （方经纶）据“工信微报”消息，12月17日，工业和信息化部举行新闻发布会，介绍《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025—2027年）》（以下简称《行动方案》）有关情况。工业和信息化部科技司副司长杜广达在会上表示，将以先进标准提升引领产业结构优化升级。

杜广达介绍，工业和信息化部将进一步加强先进适用的标准供给，充分发挥标准引领作用。在传统产业领域，将编制钢铁、轻工、机械等行业标准建设指南，加强数智技术、绿色技术等融合领域标准制修订，引领产业优化升级。在新兴产业领域，按照“产品分代、技术分级、研制分期”的思路，加快制定一批先进适用的标准，“产品未动，标准先行”。在未来产业领域，紧跟国内国际技术演进发展趋势，前瞻布局标准化路线图研究。

原材料工业是国民经济基础性产业，是制造业高质量发展的重要阵地和坚实保障。杜广达表示，将继续牵好标准供给“牛鼻子”，纵深推进标准与产业发展战略、规划、政策联动实施，以先进标准提升引领产业结构优化升级，稳步提升标准国际化水平，不断增强标准在推进产业治理体系和治理能力现代化中的基础性、引领性作用。

(责编：申佳平、高雷)
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