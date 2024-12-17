人民网北京12月17日电 （方经纶）12月17日，在工业和信息化部举行的新闻发布会上，工业和信息化部原材料工业司副司长黄瑜表示，“十四五”以来，我国围绕新能源汽车、航空航天等重点领域，发布锂离子电池材料、民机铝材等548项新材料行业标准。

黄瑜介绍，原材料工业标准化工作涵盖石化、化工、钢铁、有色金属、建材、稀土、黄金等7个领域。“十四五”以来我国发布了原材料领域国家标准1500余项、行业标准1800余项、重点团体标准1100余项，标准研制水平和国际化程度持续提升，引领产业发展作用不断增强。

强制性国家标准底线日益夯实。按照“应强尽强、能强则强”，将电梯用钢丝绳、热轧带肋钢筋等推荐性国家标准转为强制性国家标准，制修订化学品分类和标签规范、轿车轮胎、载重汽车轮胎、通用硅酸盐水泥等强制性国家标准，积极回应社会关切。

关键领域标准供给能力不断提升。围绕新能源汽车、航空航天等重点领域，发布锂离子电池材料、民机铝材等548项新材料行业标准；围绕智能工厂、工业互联网等，发布钢铁行业智能工厂评价等15项数字化转型行业标准；围绕碳排放碳核算、绿色产品、资源综合利用等，发布水泥、电解铝等产品碳足迹，绿色建材产品评价，稀土靶材回收料等496项绿色低碳行业标准。

标准国际化水平不断提高。积极参与国际标准制定，不断推动优势产品、优势技术转化为国际标准，已主导发布142项，立项212项，石化化工、钢铁、有色金属等行业国际标准转化率超过90%。

“近年来，我们在推动原材料工业优化升级的同时，积极将行业经验、技术转化为标准，固化工作成效、引领高质量发展。”黄瑜举例，过去化工园区建设标准侧重于选址、规划、管理等基本要求，缺少引导园区高质量发展的引领型指标。工业和信息化部编制发布行业标准，明确开展化工园区竞争力、智慧化水平评价的流程、评价体系和方法，引导园区在产业经济、创新驱动、可持续发展、智慧化转型等方面对标先进改造提升，为提升竞争力和发展水平提供指引。

(责编：申佳平、高雷)

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