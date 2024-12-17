原标题：境外银联合作钱包可扫境内微信支付收款码支付

12月17日，银联国际宣布与微信支付达成合作，支持境外银联合作钱包扫境内微信支付收款码支付，中国香港地区中银香港BoC Pay、八达通、PayMe by HSBC、Tap &Go拍住赏，泰国Bangkok Bank Mobile Banking、K PLUS，韩国NAVER Pay，马来西亚ICBC Mobile Banking（ICBC Pay）8款钱包首批开通该功能，进一步丰富了境外人士来华移动支付选择。

这项合作落地后，参与本次计划的境外钱包用户在钱包内绑定银联实体卡或开通银联数字化发卡，即可在境内扫微信支付收款码便捷支付，支付时自动把当地货币转换为人民币。未来，澳门地区、东南亚、南太等地银联合作钱包产品将陆续上线该功能。

银联自今年3月起启动“锦绣行动2024”，积极发挥卡组织的枢纽和协调作用，推进与产业各方的开放合作，提升外籍来华人员支付便利性。6月，用户在微信支付各类收款码的“主扫”场景，打开云闪付APP即可实现扫码支付。此次是银联与微信支付深化支付互联互通合作的最新成果。

此次合作是银联联合各方深入推动支付产业互联互通、加快构建可持续发展业务模式的重要体现，为境外来华人士提供更多支付选择、更好支付体验，有助于进一步服务国家高水平对外开放。

近年来，银联国际业务本地化水平持续提升，越来越多境外居民享受银联支付产品带来的便捷服务。在境外，83个国家和地区已广泛发行超2.5亿张银联卡，36个国家和地区落地超200个银联合作钱包，这些支付产品可在银联全球受理网络跨境通用。

(责编：董童、李源)

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