国潮美妆、食品生鲜、智能家居、乡村特产……12月9日，在人民网2024国民消费大会暨“精品消费月·双节关爱季——进机关进企业进社区”系列线下展销活动首站的现场，一系列消费品纷纷“上新”，引来众多嘉宾驻足体验、购买和互动交流。不仅展区现场人潮涌动，通过人民网“万商万品 万象焕新”百日直播行动的直播镜头，众多网友也参与了这场“云逛展”。

嘉宾们在展区逛展。刘磊摄

一进入展区现场，浓浓的水果香味便扑鼻而来，一颗颗猫山王榴莲映入眼帘。“以往我们吃的都是冷冻的猫山王榴莲，通过科技创新提高物流能力，真正做到‘昨天落果，今天上架’，鲜食进口榴莲不是问题。”一家水果企业展区负责人自豪地介绍道。不远处，还未见展位，便先闻酒香，不少白酒爱好者循香而至。“早就听过他们家‘洞藏陈香’的大名，特地来看一下。”参观者们热烈探讨着白酒的香型。

嘉宾们在水果展位进行了解。王佳雨摄

白酒展位负责人在为嘉宾介绍。张新摄

“一到这儿，我就彻底迈不开腿啦！”“听说这款气垫超火，特地赶来亲测一波！”现场嘉宾不仅能自由体验美妆护肤好物，更有专业化妆师在线“一对一”量身定制妆容。此外，现场国潮非遗元素碰撞出的美妆新品遍地开花，一位展位负责人兴奋地说：“‘国潮热’浪潮下，国货彩妆品牌备受欢迎，消费者们感受非遗、爱上非遗，不仅推动了非遗文化的传承，还革新了消费体验，简直双赢！”

嘉宾们体验美妆产品。林文松摄

美妆展位化妆师为嘉宾一对一化妆。林文松摄

随着新型消费不断拓展，健康消费正成为消费新趋势，越来越多的人更注重健康管理，愿意为健康买单。在展区现场，关注净水器、养龈牙膏，以及护肤产品的人不在少数。不少嘉宾还来到展区现场参与互动体验，领取了精美礼品。

“很喜欢喝牛奶，可是喝了肚子不舒服怎么办？”一位嘉宾发出疑问，一位乳制品展位负责人介绍说：“就像旁边的科普知识展板上写的，肚子不舒服可能是乳糖不耐受。我们从消费者痛点和场景出发，创新技术，将乳糖分解为葡萄糖和半乳糖，乳糖不耐的人也能大口喝牛奶，享受美味与健康啦！”

展区里的特调饮品区域。王佳雨摄

从精心挑选宠物粮品牌、搭配专属玩具，到定期给宠物“美容美发”，随着“宠物经济”的火热，宠物消费的形式越来越丰富。在某“宠物零食”展位，各式各样的宠物益生菌，让人直呼“涨姿势”！

嘉宾了解展区里的宠物“零食”。刘磊摄

此外，在展区的另一隅，各式精品琳琅满目。从智能马桶、按摩仪、高端耳机、便携小风扇到家用净水器，各类科技产品一应俱全，尽显现代科技的便捷与魅力。同时，五常大米、敖汉小米、延安苹果以及吉林野山参等多款人民优选共创产品和乡村振兴特色好物也竞相亮相，展现了乡村发展的勃勃生机与丰富物产。

展区里的人民优选共创产品。刘磊摄

据了解，2024国民消费大会重点结合“精品消费月”活动，联合在京机关企事业单位的工会、后勤保障部门，围绕健康消费、绿色消费、智能消费、时尚消费，借势元旦、春节“双节”节点，启动开展“精品消费月·双节关爱季——进机关进企业进社区”活动，后续还将通过线上线下结合方式，陆续走进多家单位和社区。

(责编：曹淼、李源)

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