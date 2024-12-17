事关央企上市公司市值管理！国务院国资委出新规
2024年12月17日16:22 | 来源：新华社
小字号
记者12月17日从国务院国资委获悉，国务院国资委近日印发了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。意见共九条，主要内容包括：一是明确市值管理目标和方向；二是用好市值管理“工具箱”；三是健全工作机制、强化正向激励；四是坚守合规底线。
意见要求中央企业将市值管理作为一项长期战略管理行为，健全市值管理工作制度机制，提升市值管理工作成效。国务院国资委将市值管理纳入中央企业负责人经营业绩考核，强化正向激励。（记者王希）
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管总局：对电动汽车供电设备实施强制性产品认证
- 人民网北京12月17日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局决定对电动汽车供电设备实施强制性产品认证（CCC认证）管理。自2025年3月1日起，开始受理认证委托；自2026年8月1日起，未获得CCC认证证书和标注认证标志的电动汽车供电设备，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。…
- 评论
- 关注