记者12月17日从国务院国资委获悉，国务院国资委近日印发了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。意见共九条，主要内容包括：一是明确市值管理目标和方向；二是用好市值管理“工具箱”；三是健全工作机制、强化正向激励；四是坚守合规底线。

意见要求中央企业将市值管理作为一项长期战略管理行为，健全市值管理工作制度机制，提升市值管理工作成效。国务院国资委将市值管理纳入中央企业负责人经营业绩考核，强化正向激励。（记者王希）

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