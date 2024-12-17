12月17日，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，以一箭四星方式成功将航天宏图PIESAT-2 09～12星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

执行本次任务的长征二号丁运载火箭是由中国航天科技集团八院抓总研制的常温液体二级运载火箭，具有“可靠性高、经济性好、适应性强”等特点，可支持单星、多星并联、串联、搭载等多种形式的发射需求。其太阳同步圆轨道运载能力可达1.3吨（轨道高度700公里）。

中国航天科技集团八院专家介绍，本次任务首次采用八院运载领域统型设计的Ф3800复合材料卫星整流罩，这一复合材料整流罩采用全透波材料，可适应卫星测量要求，提供更大的包络空间，为当前蓬勃发展的商业航天市场提供更多发射选择。

本次发射的航天宏图PIESAT-2 09～12星是由银河航天承担研制的四颗SAR（合成孔径雷达）卫星，搭载高分辨率SAR载荷以及星上智能处理、星上任务规划等载荷，具备单星高分辨率成像、多星高精度干涉测量、星上智能处理与自主运行、应急通信与快速响应，以及长期稳定数据产出等能力，将在轨进行遥感观测与相关应用。

银河航天SAR卫星总师段晓介绍，SAR卫星是载有SAR载荷的对地观测遥感卫星的统称，具有全天时、全天候、高分辨对地观测等优越性能。

值得注意的是，多颗SAR卫星可提高重访率，开展多种组网应用，可获取高分辨率成像、高频率观测，在全球范围内定期覆盖，实现对大坝、桥梁等目标的毫米级形变测量，支持和服务国土资源、地震监测、防灾减灾、基础地理信息获取及林业等应用需求。

段晓表示，未来还将加速卫星批量生产能力建设，持续满足卫星宽带通信、SAR、导航增强、频谱感知、光学遥感等不同领域的应用需求，携手产业链上下游加速技术创新。（记者宋晨）

(责编：卫嘉、白宇)

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