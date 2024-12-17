原标题：煤炭行业数字化转型专题组成立

12月12日，全国信息技术标准化技术委员会制造业数字化转型标准工作组煤炭行业数字化转型专题组（TC28/WG35/TG6）成立大会暨第一次全体成员会议在陕西西安举行。

中国电子技术标准化研究院副院长范科峰、中国煤炭工业协会信息化分会秘书长王丹识、应急管理部煤矿智能化开采技术创新中心主任范京道等出席并发表致辞。范科峰强调了数字化转型对于新型工业化的重要性，并对煤炭行业的数字化转型提出了建设性建议。王丹识和范京道分别就煤炭行业面临的机遇与挑战，以及数字化、智能化建设的经验和思考进行了分享。

煤炭科学研究总院党委书记、院长王海军表示，专题组的成立是贯彻国家数字中国战略部署的重要举措，通过高质量标准的研制和应用，支撑煤炭行业高质量发展，是专题组成立的主要目的。

会上还举行了专题组成立仪式，并为联合组长单位安标国家矿用产品安全标志中心授牌；公布了首批成员单位名单，并颁发了成员单位证书。会议审议通过了煤炭行业数字化转型专题组章程和工作方案，同时发布了“矿山数标”知识服务工具和《煤炭行业数字化转型标准体系建设指南》。

在研讨环节，行业专家和成员单位代表围绕标准体系建设指南、标准化技术路径、标准研制计划等内容进行了深入讨论交流。下一步，煤炭行业数字化转型专题组将在有关部门指导下，聚焦技术创新和应用实践，推进重点标准的需求征集、研讨立项及研制工作。（科技日报记者 王禹涵 赵卫华）

(责编：董童、高雷)

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