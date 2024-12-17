原标题：我国首次开展数字集成电路领域测试能力验证工作 提升产业技术基础能力，助力产业高质量发展

2024年，我国在数字集成电路测试领域迈出了重要一步。首次开展了数字集成电路测试能力验证，填补了国内在该领域的空白，着力推动建设专业高效的测试队伍，保障产业链供应链可靠性安全。

由国家市场监督管理总局指导，中国电子技术标准化研究院赛西实验室作为我国集成电路标准验证和测试评价的国家队，依托电子标准院在集成电路标准研制、测试评价和计量校准领域雄厚的技术基础和研究实力，建成符合国际标准ISO／IEC17043能力验证管理体系，开创性的研发了国内首例数字集成电路能力验证。

“科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。”集成电路作为战略性、基础性、先导性产业，当前，数字科技在生产力构成要素中的主导作用愈发突出，是带动生产、创造、制造等创新发展的关键所在。数字集成电路作为数字科技集成电路的重要分类的重要组成部分，其技术进步和产业创新对我国经济高质量发展具有重要意义。

此次能力验证工作的开展，将有效提升集成电路产品的检测质量和水平，保障数字集成电路产业链供应链可靠性；支撑国家市场监管总局做好数字集成电路检验检测机构的技术能力监管，确保数字集成电路测试结果的准确性和有效性；增强客户对数字集成电路检验检测机构的信任，促进测试结果的互认，提升行业竞争力。

据悉，本次能力验证计划共有32家检验检测机构参加，其中京津冀地区12家，长三角地区7家，珠三角地区1家，中西部地区12家。通过国家级能力验证，将有助于提升我国数字集成电路检测的整体水平，有效发挥检验检测机构在解决集成电路产业链“卡脖子”关键问题的技术支撑作用。

(责编：曹淼、李源)

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