人民网北京12月17日电 （欧阳易佳）中国水利企业协会水网分会成立大会近日在北京举行。记者从会上获悉，今年前三季度，全国水网建设完成投资9289.8亿元，在去年同期较高水平基础上增长9.8%，规模再创新高。

中国水利企业协会水网分会会长张杰平表示，在国家政策及资金的支持下，国家“四级水网”全产业链迎来重大机遇和增长红利。国家水网建设量的合理增长和质的有效提升，为水网分会成立和发展提供了难得的历史机遇。

中国水利企业协会会长张忠义认为，水网分会要始终不忘“服务国家水网战略实施”初心，始终牢记“共绘中华民族治水世纪画卷”使命，充分调动会员单位参与和支持水网分会工作的积极性，充分发挥水网分会的主观能动性，深度服务实施国家水网重大战略和积极保障国家水安全。

“作为水网分会的会长单位，我们将充分发挥市场这只手的作用，全力支持水网分会搭建水网行业发展交流、合作共进平台，协同深化两手发力，做好有为政府和有效市场的桥梁纽带，全力支持水网分会做好各项工作，竭力推进国家水网高质量发展。”中国南水北调集团党组成员、副总经理李刚说。

数据显示，全国水网建设和改革发展不断开启崭新篇章，2022年完成投资10893亿元、2023年完成投资11996亿元，连续两年完成投资规模超过万亿元。今年前三季度，全国水利建设完成投资9289.8亿元，在去年同期较高水平基础上增长9.8%，再创新高。1—9月，水利建设吸纳就业239.2万人、同比增长8.6%，其中，吸纳农村劳动力就业194.8万人、同比增长11.5%。

(责编：郝帅、高雷)

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