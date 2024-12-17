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“浏阳河，弯过了几道湾，几十里水路到湘江……”一曲《浏阳河》，唱出了浏阳河的美丽。

进入新时代，长沙市以河湖长制为抓手，对浏阳河开展持之以恒的治理保护，浏阳河水质由 2017年以前的Ⅴ类或劣Ⅴ类提升至Ⅲ类及以上标准，流域水质优良率连续5年达到100%，越来越多的人民群众从浏阳河面貌的显著改善中感受到来自水的幸福。

全链齐治 水域环境“活起来”

浏阳河普迹镇段。水利部供图

冬日的浏阳市普迹镇，浏阳河水清澈见底、波光粼粼。午后沿着环河步道走一走，成了普迹镇新府村村民周义秋的一大享受。

普迹镇因养殖而闻名。“过去，河水不仅浑浊，水里有时还漂着动物的尸体。”61岁的周义秋回忆。

“问题在河里，但根在岸上。”普迹镇党委书记赵舟飞介绍，浏阳河在普迹镇流长达22公里，近年来镇里坚持综合整治，狠抓养殖污染治理，完成浏阳河沿岸1000米范围内养殖户退养，通过源头控污、集镇截污、农村减污，有效改善了河水水质。同时，实施河道疏浚，美化绿化沿河环境，修建步道、护栏，建设浏阳河沿河风光带。

要保持浏阳河水清岸绿，管护机制不能落下。普迹镇设立镇村两级河长17名、民间河长10名，落实河长责任开展常态化巡河，组建市场化的河道保洁清理公司，实现河道有人管、管得住、管得好。

浏阳河全长224公里，发源于浏阳市大围山镇，流经长沙市5个区县（市）。“上游重生态涵养，中游重控源治污，下游重基础设施建设。”长沙市水利局副局长彭万贵掰着手指将浏阳河的“全链条”治理思路娓娓道来——治理要实现“三个转变”，即治理理念由碎片化向体系化转变，治理方式由重建轻管向建管并重转变，治理重点由末端截污向前端治理转变，努力建设让人民满意的幸福河。

近年来，长沙市投入152.5亿元开展浏阳河治理保护，沿岸绿化约230公里，修复湿地40公顷、河滨缓冲带44.5公里，淘汰水泥、造纸、煤炭等落后产能134.3万吨，日均污水处理能力较2015年提升近3倍。昔日污浊、杂乱的浏阳河变得清澈、美丽，老百姓感到舒心、满意。

“以前大家是绕开河边走，现在经常可以看到河里有人游泳！”沿河散步的周义秋笑得格外开心。

智慧联治 河流监管“强起来”

走进位于浏阳市大栗坪电站的小水电集控中心，数字大屏幕显示着全市30座小水电站的实时数据，每个水电站下泄的生态流量等信息一目了然。

“我们在这里实现远程操控。”浏阳市小水电集控中心主任陈开宇介绍，“从原来小水电分散管理模式转变为集中监控运维，实现一屏观天下、一键全调度、一网控全域。”

为保证浏阳河等河流的生态流量，浏阳市设置了100个小水电生态流量实时在线监控点，有效监控小水电站的生态流量泄放。2024年，大栗坪电站对水轮机进行了调桨改造，既满足枯水期生态流量泄放要求，又可提高水轮机效率，实现了小水电绿色改造和现代化提升。

“高坪镇大溪河双江村段河道内有较多水葫芦，请及时清理。”11月5日，浏阳市河长办工作人员在浏阳市“浏清如许”智慧河库管理平台接到群众举报，上报审核后发送给有关部门，问题得到迅速处理。

“浏阳市水利局畅通部门内部交办和群众举报线上渠道，实现无纸化办公、交办整改有效闭环运转，乡镇街道自主运用无人机巡河、沿河视频监控已成为常态。”浏阳市水利局副局长何昌全说。

长沙市目前在浏阳河流域布设水质自动监测站31座、水文监测站4座、AI视频监控站点34个，建成长沙智慧水利监管平台，运用现代信息技术手段，及时发现、处置河湖“四乱”及非法排污等问题。

“我们坚持构建‘天上看、地上查、河上巡、网上管’立体化监管机制，”长沙市水利局河湖管理处（河长制工作处）处长何璇说，“实现河湖‘四乱’问题动态清零。”

上下合治 治水力量“聚起来”

张韧是长沙县黄兴镇党委书记，也是浏阳河黄兴镇段的镇级河长。他每个月在浏阳河黄兴会展中心段至少徒步巡查一次，仔细察看河道水位水体变化以及河岸、河面日常保洁等情况，两公里堤坝、河道的一草一木，他熟记于心。

浏阳河长沙县段。长沙市水利局供图

张韧见证了浏阳河黄兴会展中心段的变迁。“以前岸边化工厂林立，污水排入河流，脏得不成样子。”如今站在长长的河堤上望去，绿草如茵、江水如碧，有市民在岸边搭起帐篷享受浏阳河自然风光。“以前黄兴镇沿岸居民周末都去市里玩耍，现在是市民周末带着家人来黄兴镇浏阳河段游玩。”张韧说。

自河湖长制全面建立以来，长沙市建立五级河长组织体系，由湖南省委常委、长沙市委书记担任浏阳河河长。通过河长制的统筹，河湖治理变“九龙治水”为“攥指成拳”，切实形成工作合力。各级河长解决各类突出问题1800个，有效加强了对浏阳河的治理保护。

与此同时，在浏阳河两岸，“民间河长”的力量也在汇聚。65岁的吴剑钧是普迹镇“民间河长”，他一周巡河两次，足迹遍布普迹镇浏阳河等7条河流的每个角落。

据介绍，浏阳河流域的民间河长有872名，创新特聘“中国好人”“道德模范”为“民间河长”，引导群众参与爱河治河的实践。沿线各区县（市）均建立了“河小青”行动中心，充分发挥青年志愿者在“河流守护、绿色传播、生态修复、环保行动”等领域的生力军作用，常态化开展护河、巡河行动，为浏阳河保护治理注入青春活力。

北辰三角洲（浏阳河入湘江口） 供图：长沙市水利局

绿水青山就是金山银山。重现山河美景的浏阳河流域展现“三花齐放”的产业盛景：浏阳河水里有花，河底菊花石璀璨；空中有花，特色烟花热销全球；岸上有花，花木产业菁华荟萃。浏阳河畔的长沙经开区企业年收入超3千亿元，集聚了三一重工、山河智能等一大批新质生产力，助推长沙加快建设全球研发中心城市。

今年，浏阳河成功入选水利部首批全国幸福河湖优秀案例。河流重清澈，岸坡披绿装，流域焕活力……一幅生机勃勃的画卷已经绘就，一首《浏阳河》的幸福河新曲正在唱响。

(责编：郝帅、高雷)

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