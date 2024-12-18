新华社北京12月17日电（记者李国利、黄一宸）神舟十九号航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽密切协同，于17日完成首次出舱活动，用时9小时，刷新了中国航天员单次出舱活动时长纪录。

此前的纪录为约8.5小时，是由神舟十八号航天员乘组创造的。

神十九乘组这次出舱活动中，航天员宋令东成为我国首位进行出舱活动的“90后”航天员。截至目前，中国航天员已圆满完成18次出舱活动。

据中国载人航天工程办公室介绍，按计划，神舟十九号载人飞行任务期间还将实施人员和应用载荷出舱活动，并开展大量科学实验与技术试验。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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