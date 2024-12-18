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前往泰山站、昆仑站和格罗夫山地区开展科考

中国第41次南极考察内陆队出征

2024年12月18日05:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报南极中山站12月17日电（记者谢润嘉、刘诗瑶）中国第41次南极考察内陆队于北京时间12月16日在中山站附近的内陆出发基地举行出征仪式。25名队员将分别前往泰山站、昆仑站和格罗夫山地区，开展相关科学考察。

　　据了解，本次内陆队有17名队员将前往海拔4087米的昆仑站，在沿途开展中山站至昆仑站断面冰雪环境调查等考察工作，抵达昆仑站后开展多维度天文观监测研究和常规维护运行，回程在泰山站开展常规维护等后勤保障任务。其余8名队员将前往格罗夫山地区开展冰芯钻探、地质调查等科学考察。

　　据了解，此次内陆队考察将首次使用红外水汽吸收窗口开展天文观测，首次采用国产新型重载雪橇拖运物资，并将在昆仑站以组合体形式使用国内自主研发的极地科考增压建筑，开展新的试验研究。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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