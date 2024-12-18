湖南大力推进农业机械化、智能化
一“大”一“小”看农机（高质量发展调研行）
好一个大家伙！湖南长沙中联智慧产业城的农机展示区，一台近4米高的机器，它的12行浮动割台如同一排巨爪，倾斜前探。
“每秒喂入量22公斤，1小时可作业60至110亩地，通过北斗卫星定位，自动化作业精度达到厘米级，可收割玉米、大豆、小麦等20余种作物。”站在几乎比人还高的车轮前，中联农机联席总经理郭岗说，“这是国内最大喂入量的谷物联合收获机！”
有大就有小，距长沙100多公里，娄底市双峰县的湖南省农友机械集团有限公司里，一个精致的方盒子装置，正不断“咽下”金灿灿的稻谷，“吐出”白花花的大米。
这台微型鲜米机，将电机、碾磨装置、米糠加工装置等高度集成到微波炉大小的空间里，能满足小城镇家庭采买稻谷实现“新鲜大米自由”的需求。“上市一个多月，已销售4000多台。”农友机械董事长刘若桥说。
今年3月，习近平总书记在湖南考察时指出：“湖南要扛起维护国家粮食安全的重任，抓住种子和耕地两个要害，加快种业、农机关键核心技术攻关。”
牢记总书记嘱托，湖南把发展农业科技放在更加突出的位置，大力推进农业机械化、智能化。围绕耕种收等前端生产全流程、精深加工等后端生产各环节，湖南大处着眼，小处着力，推进农机发展。大到标志行业最高水平的首台套装备，小到适用于千家万户的小型化产品，均成为科技赋能农业现代化的生动缩影。
泥块翻飞，田野吐新，双峰县鑫农农机服务农民专业合作社的农机手，正驾驶旋耕机，为冬种做准备。田块不大，形状也算不上规整，本地新出产的轻型旋耕机，转向灵活，十几分钟，一小丘田就耕完。
湖南的耕地广泛分布于湖区平原、山地丘陵，复杂的作业环境和生产场景，对多样化的农机种类，特别是适用于丘陵山区的农用机械，有着很强需求。
面向大市场，布局大产业，开展大攻关。支持建设湖南智能农机创新研发中心，布局以常德高新区、娄底双峰县、郴州苏仙区为基地，水稻生产全程机械化核心区、丘陵山区设施农业区、数字农业区为示范区的“一中心三基地三示范区”体系，湖南加快推进农机高地建设。
从有机可用，到有好机用，需要攻克一系列技术难题。去年，“丘陵山地适用高效智能农机装备研发”项目被列入湖南省年度十大技术攻关项目清单。整合高校、科研院所和农机企业科研资源，集中优势资源解决共性难题。
变速箱是农用拖拉机、旋耕机、收获机等燃油农机装备的关键部件。前不久，湖南大学机械与运载工程学院教授戴宏亮团队与包括农夫机电、农友机械、中联农机等在内的湖南众多农机企业合作，研制的多行星耦合体系无级液压变速箱发布，陆续进入各企业中试。
政策有活力，企业有定力，发展有底气。
农友机械的烘干设备生产车间里，一条投入5000多万元的智能化产线，已进入最后调试阶段。
“市场反馈好，产能遭遇瓶颈，订单推着我们投入。”刘若桥说，中国农业银行湖南省分行今年落实农机销售贷款，授信6000万元，助力企业放手往前闯。
“2014年，我办合作社时，买的农机还都是进口产品，这几年更新换代，100多台机械几乎全变成了小巧、精致、好用的本地机械。”鑫农农机服务农民专业合作社的机库旁，负责人贺俊青感慨。
农机创新带动产业蓬勃发展，数据显示，截至目前，湖南省已有规模以上农机企业152家，2023年农机装备产业营收280亿元。2023年，全省水稻综合机械化率已达83.89%。
《 人民日报 》（ 2024年12月18日 02 版）
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