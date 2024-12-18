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林农老洪的三个“小本本”（身边故事看改革）

本报记者 顾仲阳
2024年12月18日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　“这些，都是我‘压箱底’的宝贝！”65岁的福建林农洪集体打开保险箱，一块红布包裹着结婚证、房产证，还有三个“小本本”。

　　林权证、林地经营权证和林票，三个“小本本”记录下洪集体人生的三次变迁。

　　第一本是林权证。时间回到1994年，因为看好木材市场行情，洪集体选择回老家福建省三明市沙县（现沙县区）夏茂镇梨树村务林。此后，他又连续承包山场，但因为权属不明、地界不清，常遇到纠纷。损失严重时，洪集体一度想过放弃。

　　不能让广大林农守着“金山银山”过穷日子。

　　习近平同志在福建工作时推动开展了集体林权制度改革。2003年洪集体领到林权证那天，高兴得“像过年”。

　　“有了林权证，吃下定心丸！”洪集体把山当田耕、把树当菜种，还建起家庭林场，流转外出务工村民的闲置林地。木材价格好的时候，一年毛收入超过100万元。

　　扎下根的树一天天成长，洪集体渐渐有了心事：流转经营的那些林地，除了一纸合同，没有任何权证，还是不敢放心投入经营。

　　什么问题突出，改革就指向哪里。

　　10余年后，三明从分离承包经营权入手深化林改，充分保障经营权益。洪集体有了第二个“小本本”——林地经营权证，甩开膀子放心干。

　　凭着林地经营权证，洪集体陆续向银行抵押贷款500万元，仿野生种植铁皮石斛和细叶青蒌藤，养跑山鸡、黑猪，开林家乐。不砍树照样能致富，他的青钱柳家庭林场先后评上了区级、市级示范家庭林场。

　　林改激活群山，新问题又随之而来：梨树村不少村民外出营生，承包林地常年失管；留守的林农缺乏技术与管理经验，林子质量提不起来。

　　哪里出现新问题，改革就跟进到哪里。

　　2019年底，三明推动“林票制”改革，国有林场与村集体或林农合作经营林地，让专业的人干专业的事。梨树村以643亩杉木幼林入股，与沙县官庄国有林场合作，村集体将70%的股权以林票的形式量化分给村民。洪集体一家四口，分到了面额1600元的林票。

　　“这林票能管什么用？”洪集体问。

　　“山林就是‘银行’，林票能当‘钞票’。”沙县官庄国有林场原场长谢汝根给老洪算了一笔账：场村合作经营后，每亩林地平均多产木材5立方米以上，到了主伐期，按现在的木材价格计算，老洪家的林票能值近8000元。

　　“拿着林票，就像手握原始股，不仅能分红，还能交易兑现、质押、继承。”去年，老洪就拿林票抵押贷款，缓解了自家造林、营林资金压力。

　　“有了这林票，相当于给林子找了个靠谱的‘管家’。”梨树村村委会副主任曹家其说，乡亲们都盼林子好，纷纷加入护林防火队，一同参与林地管理。

　　受益的不仅是洪集体。至今，三明市已累计向当地林农发放了3.5万本林权证，950万亩山林有了产权。

　　山定权、人定心、树生金。三个“小本本”助力林改春风吹绿丛山，见证“洪集体们”捧牢生态致富的“金饭碗”。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月18日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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