本报记者 林丽鹂

“‘一人食’推荐。”“菜量合适，不多不少。”在北京市朝阳区花家怡园（惠新店）的外卖评价界面上，不少顾客点赞了该店提供的“精致小份”“超值套餐”。

“小份菜方便顾客选择，还能减少超量点餐，避免浪费。我们还针对外卖平台上线了适合一个人吃的超值套餐。”该店驻店总经理王明明说。

记者看到，在该店外卖点单界面，“精致小份”的类别下，有许多菜品可供选择，除了现制炒菜、部分汤品提供小份菜之外，烤鸭也有不同分量的选择。小份菜的分量约为标准份的60%，价格相应便宜一些；同种菜品小份菜的销量比标准份高出不少。王明明说：“我们在外卖平台上打折促销的菜品也以小份菜为主，以此引导消费者购买小份菜，倡导节约，助力‘光盘’。”

“超值套餐”大多是一份米饭搭配两道菜，能够满足大部分顾客“一人食”的需要。此外，为了更好服务单人用餐的顾客，该店将外卖起送价定为20元，通常一份小份菜和一碗米饭即可凑够起送价。“我们不希望用提高起送门槛的方式提高销售额。这样设置起送门槛，顾客不需要为了凑单而多点菜。”王明明说。

“有新的外卖订单。”店里前台传来点单提醒，后厨接单快速烹饪，服务员将现炒出锅的西红柿炒鸡蛋和榄菜肉末四季豆分别装进两个餐盒，再打包好一盒米饭，一同装入外卖餐袋，最后贴上封签，一份外卖即可出餐。

王明明介绍：“店里的外卖餐盒均选用易回收的环保材料，特别是小份菜套餐的包装经过专门开模定制，尺寸适中，密封性好，不需要在餐盒外包裹保鲜膜来避免洒漏。”据了解，餐盒的盒盖有特殊设计，小份菜餐盒能严丝合缝地卡在米饭餐盒上。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《粮食节约和反食品浪费行动方案》提出，鼓励消费者在外卖订餐时选择“无需餐具”、消费后参与“光盘打卡”等，探索在消费者反馈评价机制中完善反餐饮浪费有关内容。国家市场监督管理总局发布《防范外卖餐饮浪费规范营销行为指引》，进一步规范外卖商家营销行为，落实网络餐饮平台主体责任，防范外卖餐饮浪费。

一些外卖平台采取措施，积极发挥作用。

在菜品展示环节，“平台上的菜品详情，除了原材料、口味等信息，许多套餐、菜品还标注了分量，采用克重、毫升数等直观显示，进一步便利消费者按需点餐。”美团小份菜相关负责人张通介绍。

在顾客点餐环节，“通过改造系统页面，在原有‘适量点餐’提示的基础上，在点餐、提交订单、完成订单三个环节对消费者进行全流程提醒。”在餐具点选环节，“新增分地址餐具设置功能，以便在家庭、办公区等常备餐具的就餐场景默认选择‘无需餐具’。”张通说。

（厉烨、付一凡参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年12月18日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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