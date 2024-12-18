月均办理超3.8亿笔业务

本报北京12月17日电 （记者王观）为进一步提升办税缴费便利度，国家税务总局建成并推广上线全国统一规范的新电子税务局。据悉：目前全国有超9600万纳税人使用新电子税务局，月均办理超3.8亿笔涉税业务，办税时长比过去减少20%。

据介绍，新电子税务局不仅实现了发票业务全程网办，还覆盖了税务登记、税费申报、税款缴纳等多方面的业务办理场景。当前，纳税人线上业务办理量占全部业务办理量的89%，90%的高频业务可以在3分钟内办结。

新电子税务局上线后，获取政策更加便捷。国家税务总局持续优化“政策找人”工作机制，依托税收大数据，智能匹配优惠政策与适用对象，分时点、有重点地开展政策精准推送。今年前11个月，已累计向近4亿户（人）次纳税人缴费人精准推送税费优惠政策。

各地税务部门还持续丰富“办问协同”征纳互动方式。今年前11个月，累计提供征纳互动服务4887万次，开展税费政策可视答疑573场，解决纳税人缴费人问题2.39万个。

为帮助纳税人更科学、精准、省时地完成纳税申报，税务部门积极推行“关联申报”服务模式，实现增值税及附加税费、消费税、企业所得税、印花税等15个税费种关联申报、一键缴税，申报时间提速到分钟办。尤其是通过实时归集大型企业集团各成员单位主要税费数据，实现部分税种“集团统办”，提升税费服务便利化水平。

税务部门还不断优化“自动算税”申报方式，运用税收大数据，实现多个税费种申报由信息系统自动提取数据、计算税额以及预填报表，预填税费业务达86项，纳税人缴费人直接确认结果或补录少量数据即可完成申报，大幅减轻办税缴费负担。

《 人民日报 》（ 2024年12月18日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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