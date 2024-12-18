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居民医保基金收支稳中向好

明年底将基本实现职工医保个账资金跨省共济使用

2024年12月18日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月17日电 （记者孙秀艳）记者从日前在京召开的全国医疗保障工作会议上获悉：今年1至11月，我国基本医保基金（含生育保险）总收入3.11万亿元，累计结存3.86万亿元，尤其居民医保基金收支稳中向好，有效兜住了民生底线。顺应人民群众新期待，2025年底，全国将基本实现职工医保个账资金跨省共济使用。

　　国家医保局局长章轲表示，国家医保局把加强医保基金运行管理排在新一年重点工作的第一位。各级医保部门要根据群众健康需求、医保基金收支规模等现实情况，合理确定定点医药机构规模，健全医保定点医药机构准入、退出机制，完善“两定”机构协议管理，绝不允许将不具备条件的医药机构纳入定点管理，绝不支持超越医保支付能力盲目扩大定点医药机构规模。要强化基金预算管理，坚决以收定支、收支平衡、略有结余，明确反对各统筹地区做基金赤字预算，也不追求居民医保过多的当期结余。

　　新一年，将建立医疗保障重大事项请示报告制度，严格规范影响基金收支的政策调整程序，严格控制不合理支出和新增支出项目，确保政策调整不影响基金稳健运行。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月18日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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