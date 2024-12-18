居民医保基金收支稳中向好
明年底将基本实现职工医保个账资金跨省共济使用
2024年12月18日05:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京12月17日电 （记者孙秀艳）记者从日前在京召开的全国医疗保障工作会议上获悉：今年1至11月，我国基本医保基金（含生育保险）总收入3.11万亿元，累计结存3.86万亿元，尤其居民医保基金收支稳中向好，有效兜住了民生底线。顺应人民群众新期待，2025年底，全国将基本实现职工医保个账资金跨省共济使用。
国家医保局局长章轲表示，国家医保局把加强医保基金运行管理排在新一年重点工作的第一位。各级医保部门要根据群众健康需求、医保基金收支规模等现实情况，合理确定定点医药机构规模，健全医保定点医药机构准入、退出机制，完善“两定”机构协议管理，绝不允许将不具备条件的医药机构纳入定点管理，绝不支持超越医保支付能力盲目扩大定点医药机构规模。要强化基金预算管理，坚决以收定支、收支平衡、略有结余，明确反对各统筹地区做基金赤字预算，也不追求居民医保过多的当期结余。
新一年，将建立医疗保障重大事项请示报告制度，严格规范影响基金收支的政策调整程序，严格控制不合理支出和新增支出项目，确保政策调整不影响基金稳健运行。
《 人民日报 》（ 2024年12月18日 04 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 在浏阳河遇见幸福
- “浏阳河，弯过了几道湾，几十里水路到湘江……”一曲《浏阳河》，唱出了浏阳河的美丽。 进入新时代，长沙市以河湖长制为抓手，对浏阳河开展持之以恒的治理保护，浏阳河水质由 2017年以前的Ⅴ类或劣Ⅴ类提升至Ⅲ类及以上标准，流域水质优良率连续5年达到100%，越来越多的人民群众从浏阳河面貌的显著改善中感受到来自水的幸福。…
- 评论
- 关注