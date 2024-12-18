我国核电在运在建规模升至世界第一
电动汽车充电基础设施累计建成超过1200万台
2024年12月18日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京12月17日电 （记者丁怡婷）国家能源局发布的最新数据显示：截至2024年，我国在运和核准在建核电机组装机约1.13亿千瓦，规模升至世界第一。2025年，我国将核准开工一批条件成熟的沿海核电项目，稳步推进在建核电工程建设。
2024年，我国充分发挥煤炭煤电兜底保障作用，持续推动油气增储上产，能源供应总体稳定。煤炭稳产稳供，智能化产能占煤炭总产能的比例提升至50%以上，全年全国煤炭产量约47.6亿吨，改造升级煤电机组1.8亿千瓦，淘汰落后产能超过800万千瓦。油气勘探开发力度大幅提升，全国原油产量连续六年回升，天然气产量连续八年增产超百亿立方米。
与此同时，新型电力系统加快构建。我国累计建成新型储能超过6000万千瓦，新型储能技术创新不断涌现，调度运用持续增强。
民生用能水平持续提升。我国加强电动汽车充电基础设施建设，更好保障出行充电需要。截至2024年，充电基础设施累计建成超过1200万台，95%以上高速公路服务区具备充电能力。
据悉，2025年，我国将继续实施煤炭清洁高效利用行动计划，全年煤炭产量力争达到48亿吨左右，大型煤矿基本实现智能化。在老油气田稳产基础上，聚焦推动深地、深海、页岩油气跨越式发展，全年原油产量保持在2亿吨以上，天然气年产量持续较快增长。
大力发展能源领域新质生产力方面，将积极推进氢能“制储输用”全链条发展，完善产业发展管理机制。
《 人民日报 》（ 2024年12月18日 04 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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