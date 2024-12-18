市场监管总局部署行动

本报北京12月17日电 （记者林丽鹂）市场监管总局近日部署强化食品生产经营全链条生态管理，推动生态环境可持续发展。

为落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《粮食节约和反食品浪费行动方案》，市场监管部门将聚焦反餐饮浪费，践行资源节约。引导食品经营企业加强行业自律，规范外卖商家营销行为，深化“光盘行动”，推动餐饮服务经营者合理确定数量、分量，提供小份餐品，合理设置起送价格。

此外，市场监管部门将绿色循环低碳发展理念融入制度实践，修订《食品标识监督管理办法》，治理食品过度包装问题，指导企业使用绿色可回收包装材料，清楚标识，简约包装。聚焦长江禁捕，共抓生态保护。落实“长江禁捕打非断链”决策部署，督促水产制品等食品企业严格落实进货查验记录制度，不采购、不加工非法捕捞渔获物。聚焦小微主体，促进集约发展。持续开展小作坊专项整治，按照“环境统一治理、原料统一采购、产品统一检验”的原则，推进小作坊进园区，实现资源利用水平和食品安全保障水平显著提升。

《 人民日报 》（ 2024年12月18日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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