中国第四十一次南极考察内陆队出征
2024年12月18日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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本报南极中山站12月17日电 （记者谢润嘉）中国第四十一次南极考察内陆队于北京时间12月16日在中山站附近的内陆出发基地举行出征仪式。25名队员将分别前往泰山站、昆仑站和格罗夫山地区，开展相关科学考察。
据了解，本次内陆队有17名队员将前往海拔4087米的昆仑站，在沿途开展中山站至昆仑站断面冰雪环境调查等考察工作，抵达昆仑站后开展多维度天文观监测研究和常规维护运行，回程在泰山站开展常规维护等后勤保障任务。其余8名队员将在格罗夫山地区开展冰芯钻探、地质调查等科学考察。
《 人民日报 》（ 2024年12月18日 06 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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