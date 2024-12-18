人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

南开大学人工智能学院院长赵新——

让科研创新更有影响力和生命力（党旗在基层一线高高飘扬）

本报记者 武少民
2024年12月18日05:59 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　两根“玻璃针”机器手，快速翻转细胞，准确无误地找到细胞切入点，精准提取细胞核后，再注入体细胞核……前后不过86秒，一个完整的细胞胚胎就已“孕育”完成，随后开启“克隆之旅”。

　　在南开大学行政楼的一间办公室内，南开大学人工智能学院院长赵新教授一边盯着电脑屏幕，一边告诉记者：“传统微操作方法操作精度较低、容易造成细胞损伤。微纳操作机器人克服了这些难题，解决了细胞操作自动化的问题，能有效提高操作效率和质量。”

　　板凳甘坐十年冷，技术的突破离不开时间的沉淀。多年来，赵新致力于研制面向生命科学的原位显微分析与操作仪，培育出机器人操作克隆的动物，其团队的科研成果先后两次入选中国智能制造十大科技进展。

　　“只有瞄准国际前沿，突出实际应用，才能让科技创新更有影响力和生命力。”回顾这些年来的经历，赵新深有体会，“国际上不能做的，我们不仅要能做，还要做得好。这是支撑我们科研团队走到今天的动力，也是我作为一名党员始终不变的追求。”

　　“人工克隆操作难度大、胜任者严重不足，而克隆技术是快速、大量培育优质品种的理想解决方法。”赵新着手这项研究的时候，手工操作“克隆羊”的世界平均成功率是3/5000，机器人操作的难度更是可想而知。越是艰难越向前，赵新带领团队向着这项国际前沿技术进军。

　　一次次摸索、一次次尝试，在别人看来枯燥无味的实验操作，赵新却孜孜不倦。“我们做了上千次机器人化的体细胞核移植操作，移植了510个重组胚胎到6只猪体内，最终获得了17只克隆猪。结果证实，这种机器人化的体细胞核移植，不仅可以将操作员从单调乏味的细胞操作中解放出来，也减少了卵母细胞在核移植过程中的损伤。”

　　这些年，一项项创新成果不断推出，并不断被应用到生产实践中：活体细胞精准操作机器人系统，提高了细胞操作成功率、成活率、发育率，系统应用于生物医药、脑科学、畜牧业等领域；自动化克隆技术用于种猪培育，培育了7只克隆纯种长白猪……

　　创新没有止境。如今，自动化克隆操作成功率已达到3.3/100，已经比10年前手工操作提高了54倍，但赵新团队并不满足。“我们与全国数十家畜牧单位保持密切关系，他们有需要，我们就继续培育。”赵新说。

　　在他看来，人工智能是一个交叉学科，要特别注重学科交叉、产业视角，将人工智能的力量带到所有学科研究领域，并融合医学、金融、旅游等其他学科的先进理念，共同塑造人工智能美好的未来。“未来，我将与团队成员奋斗不止，立足务实创新，服务国家重大需求，努力攻关一个又一个‘卡脖子’难题，为夯实科技自立自强根基贡献更多智慧与力量。”赵新说。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月18日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
在浏阳河遇见幸福
　　“浏阳河，弯过了几道湾，几十里水路到湘江……”一曲《浏阳河》，唱出了浏阳河的美丽。 进入新时代，长沙市以河湖长制为抓手，对浏阳河开展持之以恒的治理保护，浏阳河水质由 2017年以前的Ⅴ类或劣Ⅴ类提升至Ⅲ类及以上标准，流域水质优良率连续5年达到100%，越来越多的人民群众从浏阳河面貌的显著改善中感受到来自水的幸福。…
加快构建国家水网 前三季度中国水网建设规模再创新高
　　人民网北京12月17日电 （欧阳易佳）中国水利企业协会水网分会成立大会近日在北京举行。记者从会上获悉，今年前三季度，全国水网建设完成投资9289.8亿元，在去年同期较高水平基础上增长9.8%，规模再创新高。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部