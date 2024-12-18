本报北京12月17日电 （记者孙秀艳）医学麻醉不仅能够确保患者在手术过程中无痛安全，还能为医生提供良好的操作环境，提高手术成功率，在手术、疼痛管理、急救复苏等多个医疗环节中发挥着不可替代的作用。近日，国家医疗保障局印发《麻醉类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，整合规范麻醉类医疗服务价格项目，助力安全手术诊疗。

国家医保局相关负责人介绍，这份指南参考2023年版医疗服务项目技术规范，将现行麻醉类价格项目映射整合为10项，价格立项维度更加准确、更加清晰，同时，规范麻醉监测收费，更好体现技术劳务价值。

随着医疗技术的不断发展，越来越多的麻醉新技术被应用在临床上。麻醉类立项指南新设价格项目，体现创新技术临床价值。例如，将创新性高难度麻醉技术“深低温停循环麻醉”单独立项，既体现了高难度麻醉技术价值，又保障了高危患者手术安全性。

《 人民日报 》（ 2024年12月18日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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