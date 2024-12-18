我国第二条由民营资本参与投资运营的高铁线路——杭温高铁运营期间，列车飞驰而过。

吕杰琛摄（人民视觉）

习近平总书记强调：“民营经济是我们党长期执政、团结带领全国人民实现‘两个一百年’奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的重要力量。”党的十八大以来，各地区各部门着力为民营经济发展营造良好环境，帮助民营企业解决发展中的困难，持续推动民营经济高质量发展。截至今年9月底，我国实有民营经济主体总量达18086.48万户，占经营主体总量的96.37%，10余年间增长超4倍。

党的二十届三中全会《决定》提出，“支持和引导各类企业提高资源要素利用效率和经营管理水平”。中央经济工作会议提出，“针对企业经营中的关切诉求，加强政策支持和优化监管服务”“保持公平公正的市场环境、风清气正的营商环境”。如何进一步激发民营企业创新活力和内生动力，更好促进民营经济健康发展？近日，记者在一些城市进行了采访。

——编 者

江苏无锡市——

提升服务效能 提振民企信心

本报记者 姚雪青

江苏无锡江阴市有一家小微医疗器械公司，因体量较小未能设置法务部门，却拥有了一支由多个政府部门组成的“法务团队”，这是怎么回事？

原来，江阴市市场监管局执法人员在一次例行检查中发现，该企业在公众号上宣传新款电动担架时使用了“全国唯一一款”这个极限词却不能提供证明，涉嫌违反相关法律。

“我们宣传这款产品时，没有搜索到同类信息，于是就发布了。这是缺乏合规意识所致。”公司市场总监江亮坦言，法律规定的罚款金额较高，企业压力较大。

不过，事情没有朝着江亮担心的方向发展。“小微经营主体抵抗风险能力较弱，再加上这家企业属于首次违法，情节及后果轻微。我局经过研判，决定‘首违不罚’。”江阴市市场监管局信用监管科科长蔡晓说。

这背后，依据的是2019年江苏省市场监管局出台的《轻微违法行为免罚轻罚规定》。江苏省在全省推广不予处罚清单及减轻处罚清单，进一步规范市场监管执法行为，优化营商环境。

不仅如此，江阴市市场监管局还联合税务、安全生产等部门走进企业、关口前移，变年度执法为“年度体检”。

江亮告诉记者，“法务团队”对企业公众号、网站以及样册上的宣传用语、检测报告及专利证书的时效性等逐一把关，排查风险隐患、进行合规指导，还带来《中华人民共和国广告法》《医疗器械生产监督管理办法》等资料。“这些举措给我们把脉开方、治病防病，促进企业健康成长。”江亮说。

数据显示，今年前三季度，无锡市场监管系统共办理免罚轻罚案件1920件，占案件总数31.55%，超过一半涉及小微企业；通过“双随机、一公开”方式开展的联合检查比例超50%。有力度又有温度的监管与执法，提升了民营企业合规能力，也让经营主体轻装上阵。

为助力民营企业发展，无锡市在企业负担上做“减法”，也在政府服务上做“加法”。

“您有一条‘无难事、悉心办’锡企服务平台的新消息。”10月8日，朗新科技集团股份有限公司企业发展部总监丁祖忠收到手机APP推送：2024年无锡市知识产权和高质量发展项目启动申报。

5天时间准备资料并上传、2天时间显示审核通过、10月31日通知申报成功、11月1日奖补资金到账……回顾申报过程，丁祖忠感慨，工作人员一趟也没跑，就高效办成了这件事。

“这背后是无锡市推出的‘无难事、悉心办’锡企服务平台。”无锡市数据局市场准入处副处长高磊介绍，平台将国家、省、市、区4级惠企政策集成式发布，全市116万家经营主体第一时间就能收到量身定制的“政策包”。在办事流程上，工信、科技、财政、市监等部门串起“流程链”，数据共享、接力办理。

除了惠企政策精准化推送，企业的个性化发展需求，也能一站式响应。

近年来，朗新科技孵化出多家科技型企业，规模有大小、发展有快慢，从注册经营、股权变更到融资贷款、申报高新技术企业，都能在无锡政务服务网找到相应的“政务管家”，完成企业发展过程中的需求事项。

“结合企业不同阶段的发展需求，我们对其全生命周期进行个性化支持。”高磊介绍，今年以来已完成“个转企”超过500户，较去年同期增长69%，已完成“企改股”18家，“股上市”新增7家。

“提高服务便利度、持续优化办事服务和流程，打造有为政府；加强部门间联合监管检查，构建有效市场。”无锡市发展改革委改革处处长张忠介绍，今年前三季度，全市实现民营经济增加值7650.67亿元，同比增长6.3%，对经济增长贡献率达70.3%；25家民营企业入围中国民营企业500强榜单。

浙江宁波市——

优化营商环境 激发民企活力

本报记者 刘军国

拥有104家民营上市企业，77家民营企业获评国家级制造业单项冠军，22家企业上榜中国民营企业500强，居全国前列……今年以来，浙江宁波市不断优化民营企业发展环境，推动民营经济持续发展壮大。

重创新、谋转型，推动民企创新发展。

宁波博威合金材料股份有限公司是一家集新材料、新能源等产业于一体的制造业上市企业。“企业正在研发新型合金，但自身科研力量有限，进展缓慢。”2021年的一次调研，博威合金董事长助理周煜向宁波市科技局道出了烦恼。

“我们来帮忙！”宁波市科技局很快反馈，由政府部门牵线组建创新联合体。当年8月，聚集了北京科技大学、中南大学、宁波材料所等高校院所和博威合金的宁波有色合金新材料创新联合体正式成立。新型合金项目成为该联合体的重要课题。

经过两年努力，该系列新型合金不仅被成功研发，还实现了产业化。“联合体这一创新实践，无论是快速出成果，还是有效提升效益，都给企业发展提供了新思路。”周煜说。

近年来，宁波市加快打造高水平创新载体，重点推动重点实验室、研发中心、工程（技术）中心等企业研发机构扩面提质，建成省级企业研究院237家，省级重点企业研究院39家。

重开放、促提升，助力民企开拓市场。

2024外贸优品中华行浙江站展览、第四届海南消博会、2024年中国品牌展……今年，在宁波市政府部门的指导下，乐歌人体工学科技股份有限公司参加了不少展会。

在海南消博会上，乐歌带来了一款可一边运动一边办公的椅子，吸引了不少消费者关注。

以前，乐歌的产品大多出口国外，出口占比超90%，但这几年，国内市场一直在增长。“大家越来越注重健康，国内市场还有很大潜力。我们第一次参加消博会，就是想更多面向国内需求，做好市场培育。”乐歌人体工学科技股份有限公司市场部负责人说。

实施百团千企万人行动，发布境外重点展会、境内重点展会和自办展会“三张清单”，宁波市积极引导外贸企业参展，助力民营企业同时开拓国内外市场。

重环境、优服务，提振民企发展信心。

如何更好降低能耗？宁波大智机械科技股份有限公司是一家生产光伏、风电设备专用配件的企业，为了提升生产制造绿色化水平，急需一场能效诊断。

在政府部门的介绍下，国网宁波市北仑区供电公司为该公司免费进行了一次能效“体检”，并出具了降本增效建议书。一个月后，一座699千瓦/1398千瓦时储能站“扎根”厂区，光储一体可为企业节约用能成本20余万元，年减少二氧化碳排放352吨。

如何更好培养大国工匠？近年来，宁波市锐意创新，赋予国家级制造业单项冠军、专精特新“小巨人”等6类企业人才认定自主权，累计授权62家民营企业工程系列中级职称自主评审权。

作为制造强市，宁波还精准聚焦技能人才培育，打造宁波工匠品牌。“目前，全市1200多家民营企业与技工院校合作开办50多个订单班、冠名班，共同成立超40个产业学院、企业学院。”宁波市人社局职业能力建设处负责人张亚红表示，今年已开展各类技能培训超28万人次。

“我们将充分发挥宁波市促进民营经济高质量发展联席会议制度作用，统筹落实减税降费、企业融资、项目审批、要素保障、知识产权保护等各类涉企政策，加快打造服务一流、评价一流、口碑一流的营商环境最优市。”宁波市发展改革委有关负责人表示。

四川成都市——

打造智慧服务 便利民企发展

本报记者 王明峰

数字化是营商环境优化升级的“关键变量”。近年来，四川成都市强化智慧赋能，创新打造“蓉易+”系列应用场景，营造更“蓉易”的营商环境，提升民营企业获得感。

“蓉易享”，变“企业找政策”为“政策找企业”。

“您有一条免申即享政策待确认。”10月，普正精密科技有限公司收到“蓉易享”平台推送的2024年首批激励“上规”工业企业政策信息。登录平台进行意向确认后，奖励资金即刻到账。

普正精密去年6月决定落地成都，从接触到签约仅2个月，厂区从设计到竣工仅3个月，从达产到“上规”仅1个月，从“上规”到获得奖励仅几天时间。“这样的服务真是太方便了。”普正精密科技有限公司负责人彭江南激动地说。

“面对海量政策文件，企业往往难以找到适配政策。”成都市发展改革委副主任向彬介绍，“蓉易享”平台是成都市推出的智能服务平台，可实现简易申请、智能审核、高效兑付，促进更多惠企政策一站式直达快享。

一方面，该平台通过惠企政策“画像”和企业法人“画像”进行比对匹配，找到符合享受条件的企业，通过手机短信、站内信、邮件三种方式将政策主动推送至企业；另一方面，企业登录该平台后，可点击相关标签进行精准筛选，后台系统精准推荐相关政策。

“输入公司名称后，就能查到公司已申报项目、已经结束项目、奖补资金已到账项目，所有信息一目了然。”成都市新津事丰医疗器械有限公司总经理石明阳说，这项功能帮助企业节省大量时间，有更多精力专注自身发展。

数据显示，截至今年11月，“蓉易享”平台累计上线惠企政策事项2618项，兑现惠企政策资金59.62亿元，惠及经营主体4.73万户次。

“蓉易贷”，让企业实现“一键融资”。

“融资难、融资贵、融资慢”是中小微企业面临的普遍问题。今年3月，“蓉易贷”普惠金融综合服务平台正式上线，该平台汇聚成都全市普惠金融产品，提供银行、保险、基金、保函、小额贷款、保理等在线融资服务。

“真没想到，从申请到拿到审批额度，花了不到半小时。”成都木风未来科技有限公司总经理吴丹枫说，今年下半年，该公司通过“蓉易贷”平台一键融资专区申请了一款金融产品，解了企业的燃眉之急。

截至目前，“蓉易贷”平台已入驻104家金融机构，上架银行信贷、地方金融组织产品、保险保障等282款金融产品，累计放款11268笔业务，放款金额101.74亿元。

此外，成都市依托“蓉易+”智慧服务系列，还打造了“蓉易见”政企互动平台、“蓉易投”项目对接平台、“蓉易用”要素保障平台等服务平台，并创新建立“蓉易+”系列场景储备机制，切实推动政务服务从“政府有什么给什么”转变为“企业要什么政府给什么”，优化营商环境，助推民营经济高质量发展。

今年9月以来，成都还通过开展“进万企、解难题、优环境、促发展”常态化服务企业工作，拿出真招实招为企业纾困解难。

可感可及的助企行动，正在转化为民营企业的信心和活力。数据显示，今年前三季度，成都实现地区生产总值16734.2亿元，同比增长5.2%；成都市民营经济增加值8321.4亿元，民营经营主体379.6万户、同比增长12%，民间投资增速8.7%。

《 人民日报 》（ 2024年12月18日 20 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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