李心萍

困难是一道坎，也是一道分水岭，就像鲤鱼跳龙门，跳过去就是一片新天地。中国企业迎难而上，实现新的发展，中国经济也将披荆斩棘、乘风破浪

苏美达，在手船舶订单已排产到2028年；中工国际，客运索道业务保持国内市场占有率第一；国机汽车，涂装、总装装备产线系统解决能力处于全球领先地位，前三季度归母净利润同比增长23.39%……这是笔者从国机集团投资者交流会上获悉的消息。国机集团旗下7家上市企业，家家都有拿手绝活、都有新突破。

今年以来，宏观环境复杂多变，外部压力持续增大，部分企业生产经营困难。面对困难，为何国机集团这7家上市企业能有亮眼表现？

厘清认识是前提。在交流会上，“危”即是“机”，是企业负责人们的共识。很多时候，机遇总是伴随着困难，困难也常常伴生希望。以苏美达的船舶板块为例，2008年国际金融危机后，全球船舶行业陷入周期性低迷，苏美达选择重组大洋船厂，为其注入资金活力，引入人才支持，坚持技术攻关，最终在迎来行业上行周期之时，自主建造的“皇冠”品牌散货船赢得行业广泛认可。

砥砺创新是关键。应当看到，困难不会自然转化为希望，挑战不会自动成为机遇，关卡不会自发变成出路。转化的关键在于实践，在于企业锤炼的独门绝技。交流会上，企业负责人们表示，订单就像树上的果子，以前站着就摘得到，现在需要跳一跳。谁能凭借技术创新跳得更高，谁就能摘到更多果子。这一点，国机汽车旗下的中汽工程很有说服力。他们紧跟数字化转型趋势，自主开发了AE—iMES平台，为汽车制造装上“智慧的大脑”。作为全球领先的涂装、总装装备产线系统解决商之一，中汽工程已在全球五大洲建设300余个海外项目，客户涵盖宝马、奔驰、沃尔沃、大众、蔚来等中外企业。

这些企业的表现告诉我们，左右一个企业发展前景的，从来不是困难有多少，而是看待困难的眼光、解决困难的决心、应对困难的办法。

中国经济的汪洋大海里还有千千万万这样的企业。他们迎难而上、勇于创新、爱拼敢闯，在危机中育先机、于变局中开新局。就比如胖东来超市，依托细致周到的服务、良好的商品质量、优异的购物体验，抓住了中国百姓买好东西、逛好店的需求，营收节节攀升；比如小米集团，针对消费者使用痛点，推出双区洗双洗烘洗衣机，赢得消费者喜爱；再比如苏州工业园区的纳微科技，十年磨一剑研发出高品质纳米微球，产品供不应求。

放眼神州大地，千万传统产业企业开启数智化转型，许多“种子企业”正拔节生长。专精特新中小企业突破14万家；独角兽企业总数上升至369家，超过全球总数的1/4；瞪羚企业数量超过3.5万家……企业是经济细胞，这么一大批有活力、有潜力的企业，正是中国经济的韧性所在。

困难是一道坎，也是一道分水岭，就像鲤鱼跳龙门，跳过去就是一片新天地。中国企业迎难而上，实现新的发展，中国经济也将披荆斩棘、乘风破浪。

《 人民日报 》（ 2024年12月18日 20 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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