今年前11个月，江苏省货物贸易进出口5.09万亿元，规模创历史同期新高——

本报记者 王俊岭文/图

近日，在江苏云蝠服饰有限公司生产车间内，工人在赶制出口美国的服装产品，政策性出口信用保险为企业抓订单提供了重要帮助。

南京海关发布的最新数据显示，今年前11个月，江苏省货物贸易进出口5.09万亿元，规模创历史同期新高，占同期我国进出口总值的12.8%。

作为经济大省、外贸大省，江苏在稳外贸领域有啥好经验？记者近日在南京、无锡、苏州等地采访时发现，积极借助政策性出口信用保险工具的力量，是江苏企业实现海外业务稳步拓展的一个重要方面。

底气更足——

敢于抢抓小单急单

走进位于江阴市的江苏云蝠服饰有限公司生产车间，工人们正在紧张有序地分拣、切割、缝制面料，以备足供应海外市场的服装。目前，排产日程表已经到了春节前。

“我们主要经营美国市场，每年出口服装超过6000万件。在美国，我们既有线上独立站，也有线下直营门店，是沃尔玛等大型商超的供货商。”云蝠跨境产业园招商运营总监王中王告诉记者，今年以来，尽管纺织行业增长压力较大，但企业凭借强大的定制化生产能力，成功抢抓了大量小单、急单，接单量比去年同期增长40%以上。

要想接下这些订单，企业要有足够的抗风险能力。

“标准化、大批量的订单相对简单，但这种订单终归是有限的。想进一步拓展业务，就要面对海外消费者多元化个性化的需求。”王中王说，云蝠除了在美国直接购买商业保险之外，还积极购买中国出口信用保险公司提供的政策性出口信用保险产品。“特别是政策性的跨境电商保单，让我们在面对各类定制化需求时底气更足。”

政策性保险让企业拓市场有了“定心丸”。

在江苏苏豪纺织集团有限公司的大屏幕上，有一幅动态的世界地图。每出现一单跨境业务，地图就自动在发货地与收货地之间打出一条红色动线。

“今年1至11月，我们出口同比增长50%以上，全年出口额有望超过2.5亿美元。”公司董事长伍栋说，企业在风险控制领域面临严格的制度要求。他还记得，有一年一笔海外订单迟迟无法回款，牵扯了公司不少人力物力。

针对这家外贸企业的业务特点，中国信保江苏分公司给苏豪纺织提供了三项保障支持：一般贸易保单、9710保单（9710是海关监管代码的简称，适用于跨境电商B2B直接出口的货物）、服务贸易保单。投保后，企业与中国信保实现风险信息共享，风险信息跟踪提醒，优化业务审批环节，同时建立高风险国别和买方清单。同时，中国信保为苏豪纺织及相关供应链企业提供针对性风险防范建议，帮助企业提前做好风险应对。伍栋说，截至今年10月底，苏豪纺织累计投保货值达1.29亿美元。目前，苏豪纺织正积极带动更多上下游企业共同出海。

内功更强——

提升风险管控能力

风险保障、资信调查、专业指导、数据共享……记者在采访中发现，除了保险产品本身发挥“风险减震器”作用外，政策性出口信用保险机构提供的服务还持续提升着外贸企业的风险识别管控能力。

——丰富“避坑”技巧。“如果一家海外客户新注册成立并在短期内大量新增对中国企业的采购记录，就得多留个心眼儿了。”江阴思安塑胶防护科技有限公司总经理顾少荣说。

顾少荣介绍，企业主要生产听力防护耳塞、耳罩等产品，目前海外客户超1000家。“一些海外客户希望有更大账期空间以提升合作规模。如果不答应，我们今年出口额已经到了5000万元，订单难以进一步增长，企业发展受限。答应的话，倘若赊账越滚越多，一旦客户违约就会对企业造成难以承受的损失。”顾少荣说，这些年通过与中国信保的合作，自己得以了解到很多不同类型的出险案例，风险识别与应对能力显著提升，开展海外业务谈判时也更加从容。

——完善风控体系。记者来到远景科技位于江苏江阴的零碳产业园时，车间内几名工程师正在电脑前查阅设备参数，对供应沙特客户的风力发电机组进行组装。

“风力发电机由叶片、机舱、轮毂、塔筒等主要部件组成，单台金额大、交付周期长，部分海外客户会要求供应商提供配套的融资解决方案。”远景能源银行融资高级总监丁雪说，中国信保以保函授信、特定合同保险、买方信贷保险等服务全力支持企业在海外进行风机销售。不仅如此，中国信保还积极帮助企业完善内部风险管理体系，使得银行更愿意为项目提供配套融资支持，进而增强了企业出海时的竞争力。

——创新合作方式。近年来，随着全球基础设施建设加速，海底电缆、光缆建设需求不断释放。“海缆往往投资大、跨度长，经常很大一段要在公海铺设。但公海没有明确的国家管辖，给企业投保带来困难。”亨通国际产业集团相关负责人说。

在实践中，亨通与中国信保结合实际共同创新，在海外投资险、出口买方信贷等方面探索形成了一批新的合作方式，从而帮助企业总结出较完善的总包项目应收款回款管理模式，完善了亨通海外总包项目的管理体系，切实为企业海外业务保驾护航。

关系更稳——

携手共迎广阔商机

在江苏，很多外贸人时常提及的一个词就是“合作”。他们认为，尽管海外业务有各种风险，但合作依然是互利共赢的正道。政策性保险更是为合作提供了坚实的支持。

朋友圈越来越大了。

一天之内，姜海峰接待了来自韩国、肯尼亚、俄罗斯、卢森堡的四拨客户。姜海峰是金龙联合汽车工业（苏州）有限公司海外销售公司总经理。他介绍，苏州金龙主要产品覆盖高端商务、客运、旅游、公交、校车、专用车和团体用车领域，远销全球140多个国家和地区。今年1月至11月，该公司出口各类客车5851台，出口数量同比增长20%，金额同比增长25%，其中新能源客车出口约占一半。

“大客车生产制造属于资金密集型、劳动密集型行业，即使遇到汇率波动、结算延迟等技术性风险，对企业生产经营的影响也会很大。”姜海峰说，中国信保近年来累计为苏州金龙承保了共计约37亿美元的出口产品，向企业累计赔付金额高达7200万美元。同时，中国信保还为苏州金龙量身定制了适用于客车行业的信用管理评估模型，帮助企业和海外客户更便利地实现风险管理的全流程嵌入。“未来三年，我们希望海外市场营收能占到公司六成以上，并在有条件的地方设立海外分公司，争取结识更多新伙伴。”姜海峰说。

同行者越来越多。

在焦点科技股份有限公司位于南京市江北新区的办公区，两个大橱窗内展示着企业的著作权登记证书和发明专利证书。该企业运营的B2B平台“中国制造网”，在营销获客、订单转化、交付支撑等方面为中小企业参与国际贸易提供了有力支持。

焦点科技副总裁国婷丽介绍，当前，越来越多海外买家提出赊销或放宽支付条件的需求，很多中小企业陷入“既想拿订单，又怕被欠款”的境地。“平台全部进行资金担保也不现实。”她说，焦点科技的对策是帮助中小企业更多了解政策性出口信用保险，并为有需要的企业投保。在政策性保险的支持下，平台内中小企业接受新兴市场订单的意愿明显提高。截至今年上半年，平台内小语种流量快速提升，东南亚同比增长53.1%，中东同比增长40.9%，抱团出海的中小企业稳步增长。

今年1月至11月，中国信保累计服务江苏贸易和投资规模1198亿美元，同比增长10.2%；支持全省出口1080亿美元，同比增长10.5%；服务支持企业超2.78万家，同比增长17.9%。在政策性出口信用保险的支持下，江苏外贸新动能正在不断积聚、越来越强。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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