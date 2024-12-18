由中国华为公司和突尼斯花拉子密计算中心共同举办的“促进教育智能化”技术论坛10日在突尼斯首都突尼斯市举行，教育和技术领域的专家讨论了人工智能和数字化技术在教育中的应用。

突尼斯通信技术部部长索菲耶内·赫米西在会上说，突尼斯政府一直将教育看作立国之本，非常重视将创新技术引入教育领域。赫米西强调，在教学中引入新技术可以帮助突尼斯学生应对未来数字化时代的挑战。在这方面，华为公司与突教育和科研机构建立了良好的合作关系。

华为北部非洲地区部副总裁秦召兵在会上说，华为已帮助突尼斯建成首个高等教育科研云，为14所突尼斯大学提供人工智能和大数据计算服务。希望华为的智慧教室和数字化智能校园网等创新技术能为突尼斯教育发展提供新的动力。

目前，华为已经与超过60所突尼斯大学建立战略合作伙伴关系，已有7000多名当地学生加入华为信息与通信技术（ICT）学院，700多名当地学生获得了数据通信、人工智能、云技术、大数据和安全领域的认证。花拉子密计算中心为突尼斯高等教育和科研机构提供互联网服务，是华为在当地的合作伙伴。

（据新华社电 记者黄灵、王一盛）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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