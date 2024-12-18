日前，2024年国际咏春拳大赛在佛山落幕，世界各地约2700名选手参加的“群英汇”就此结束，而首次亮相的智能木人桩、打通专业与业余壁垒的赛事创新和以青少年为主体的参赛阵容成为本次“群英汇”的最大亮点。

经过广东省武术协会的多年研究设计开发，智能木人桩集光、电、声效、显示屏、芯片、雷达等于一体，能够根据数据模型和计算机大数据算法对运动员技术动作的力度、速度和精准度进行客观打分，为传统武术插上科技智能的翅膀。

广东省武术协会主席田新德表示：“智能木人桩迈出了武术从主观评判到客观数据化评判的重要一步，让武术赛事的评分体系变得客观规范。”

“就比赛而言，智能木人桩提高了运动员的比赛热情，也激发了观众的观看兴趣。从训练角度看，它最大限度还原了武术的基本技击属性，用在平时训练中可以规范动作，让计算机通过算法和数据来体现不同人的功力变化。”

佛山弘晟咏春拳馆教练张志斌在智能木人桩比赛中以干净利落的打法获得一片掌声。他说：“以往的木人桩训练没有人敢使劲击打，那样太容易受伤了。而在智能木人桩上就可以放开手脚全力击打，即时查看到自己的击打分值。”

国际咏春拳大赛是国际武术联合会的官方赛事，不但有外国选手参赛，还吸引了众多国内咏春拳爱好者参赛，尤其是广东青少年选手居多，从7岁以下的儿童到70岁的长者都可以参赛。

（据新华社电 记者周欣、王浩明）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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