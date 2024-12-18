人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

科技赋能国际咏春拳大赛

2024年12月18日06:04 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　日前，2024年国际咏春拳大赛在佛山落幕，世界各地约2700名选手参加的“群英汇”就此结束，而首次亮相的智能木人桩、打通专业与业余壁垒的赛事创新和以青少年为主体的参赛阵容成为本次“群英汇”的最大亮点。

　　经过广东省武术协会的多年研究设计开发，智能木人桩集光、电、声效、显示屏、芯片、雷达等于一体，能够根据数据模型和计算机大数据算法对运动员技术动作的力度、速度和精准度进行客观打分，为传统武术插上科技智能的翅膀。

　　广东省武术协会主席田新德表示：“智能木人桩迈出了武术从主观评判到客观数据化评判的重要一步，让武术赛事的评分体系变得客观规范。”

　　“就比赛而言，智能木人桩提高了运动员的比赛热情，也激发了观众的观看兴趣。从训练角度看，它最大限度还原了武术的基本技击属性，用在平时训练中可以规范动作，让计算机通过算法和数据来体现不同人的功力变化。”

　　佛山弘晟咏春拳馆教练张志斌在智能木人桩比赛中以干净利落的打法获得一片掌声。他说：“以往的木人桩训练没有人敢使劲击打，那样太容易受伤了。而在智能木人桩上就可以放开手脚全力击打，即时查看到自己的击打分值。”

　　国际咏春拳大赛是国际武术联合会的官方赛事，不但有外国选手参赛，还吸引了众多国内咏春拳爱好者参赛，尤其是广东青少年选手居多，从7岁以下的儿童到70岁的长者都可以参赛。

　　（据新华社电 记者周欣、王浩明）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
在浏阳河遇见幸福
　　“浏阳河，弯过了几道湾，几十里水路到湘江……”一曲《浏阳河》，唱出了浏阳河的美丽。 进入新时代，长沙市以河湖长制为抓手，对浏阳河开展持之以恒的治理保护，浏阳河水质由 2017年以前的Ⅴ类或劣Ⅴ类提升至Ⅲ类及以上标准，流域水质优良率连续5年达到100%，越来越多的人民群众从浏阳河面貌的显著改善中感受到来自水的幸福。…
加快构建国家水网 前三季度中国水网建设规模再创新高
　　人民网北京12月17日电 （欧阳易佳）中国水利企业协会水网分会成立大会近日在北京举行。记者从会上获悉，今年前三季度，全国水网建设完成投资9289.8亿元，在去年同期较高水平基础上增长9.8%，规模再创新高。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部