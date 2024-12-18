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助推知识产权“全链条”保护

2024年12月18日06:04 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“真没想到商标还能这样用，这60万元贷款真是解了我的燃眉之急！”河北省大名县京府黑芝麻小磨香油有限公司总经理李忠民说，面对原材料价格上涨的压力，公司急需资金用于维持生产。作为国家级非遗传承人，李忠民从事香油生意已经多年，公司旗下的香油品牌很受欢迎，有着“中华老字号”等称号。这笔贷款的质押物正是品牌商标。

　　这笔贷款的取得，离不开邯郸市开展的知识产权质押融资“入园惠企”活动。知识产权价值较高且信用状况良好的企业，可以将专利权、商标权等知识产权作为质押物贷款用于经营生产。在这一过程中，有关部门主动上门、靠前服务，开辟质押登记绿色通道，为企业融资助力提速。

　　邯郸市市场监督管理局（知识产权局）局长梁耀峰说，近年来，邯郸市积极搭建“政银企”对接平台，为超过100家企业创新发展提供了数十亿元的资金支持，推动创新成果向现实生产力转化。

　　同时，邯郸市以知识产权人才培育为抓手，布局知识产权“全链条”保护与运用。作为高校国家知识产权信息服务中心之一，邯郸职业技术学院每年从知识产权优势示范企业招收学生，实施“校企双元、工学一体”培养模式，重点培养在一线从事知识产权工作的实用人才。

　　邯郸职业技术学院院长张安兵表示，学院构建了“1+3+N”知识产权公共服务体系，围绕装备制造、现代农业和工业设计等重点产业发展方向，设立了3个知识产权公共服务分中心，服务专精特新企业和高新技术企业。截至目前，邯郸职业技术学院已经与200余家企业签订了知识产权托管服务协议，帮助企业及高校申报专利500余项。

　　（据新华社电 记者董笑坤）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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