池塘养鱼是不少人的固有印象，但南京科奥特种水产养殖有限公司养殖的鲈鱼却全部“游”进了大棚，大棚里一个个底部由水泥浇筑、不锈钢材质的罐子，就是鲈鱼的养殖池。

“一个养殖池水体只有大约50立方米，产量却与3亩普通鱼塘相当。”公司养殖基地负责人张金华告诉记者，“一方的水可以投放100尾的鱼，一个养殖池就可以投放5000多尾鱼，一季的产量可以达到5000斤左右。”

如此高的投放密度，得益于该公司的智能操作系统。在大屏幕上，记者看到，氨氮、溶氧等数值不停变化。“任何一个数值超标，系统都会自动向手机推送预警信息。”张金华说。

同时，大棚内养殖鲈鱼，可以有效实现控温。大棚由钢结构和铝合金组成，四周是双层玻璃。公司技术负责人阚志平说，这相比于户外池塘养殖的优势是可以实现反季节销售。

这是南京市六合区推行工厂化养殖的一个缩影。六合区农业农村局相关负责人说，六合区从水产项目申报、渔业机械购置补贴、智慧渔业智能调控等方面有针对性地进行扶持，两年来，财政支持工厂化养殖发展资金达570万元。

盛产螃蟹、青虾的南京市高淳区的水产养殖业，近年来也以科技赋能，实现高质量发展。记者在桠溪镇虾农韦琛兵的水产养殖农场采访看到，农场安装了增氧机等设备，确保溶解氧满足青虾需要。“凌晨1点到4点半左右，水中的含氧量很低，需要持续开增氧机，不然就会‘翻塘’。”韦琛兵说。

为了确保稳定的电力供应，电力部门研发了AI供电服务指挥系统。“一旦虾塘遭遇停电等突发情况，供电服务人员可以迅速借助这一系统进行故障定位和原因分析，从而快速恢复供电。”国网南京市高淳区供电公司设备管理部主任夏伟栋说，8月9日凌晨，韦琛兵的虾塘突然遭遇停电，供电部门借助AI系统的帮助，迅速找到了问题并更换了损坏的设备，确保了虾塘的正常供电。

高淳供电部门有关负责人说，无论是电压不稳、设备故障还是其他电力供应问题，AI供电服务指挥系统都可以实时报警、智能研判，为养殖户提供更加快速、准确和便捷的“一站式”解决方案，助力青虾养殖产业健康发展。

“有了科技加持，农场实现了高密度养殖，一亩虾塘的产值达到六七千元。”韦琛兵信心满满地说，“我从1998年开始养青虾，现在已扩大到300亩，而且还带动40多名农户一起养殖，合作社规模达到3000多亩。”

（据新华社电 记者沈汝发）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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