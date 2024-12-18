本报北京12月17日电（记者邱海峰）国家外汇管理局16日公布了11月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，11月，银行结汇2044亿美元，售汇2009亿美元；银行代客涉外收入5932亿美元，对外付款6127亿美元。

涉外经济保持活跃。11月，企业、个人等非银行部门涉外收支总额超过1.2万亿美元，同比、环比分别增长7.5%和1.7%，其中外币跨境收支顺差192亿美元，处于较高水平。从12月以来初步情况看，企业、个人等非银行部门跨境资金呈现净流入态势。

外汇市场交易平稳有序。11月，企业等主体结售汇延续顺差，衡量结汇意愿的结汇率环比小幅上升，衡量购汇意愿的售汇率基本稳定且低于前10个月的月均水平，市场预期和交易总体平稳。

主要渠道跨境资金流动总体稳定。得益于我国外贸稳健增长，8月以来货物贸易项下资金净流入保持历史高位，持续发挥稳定整体跨境资金流动的基本盘作用。11月，外商来华直接投资企稳，资本金净流入连续3个月回升；服务贸易、投资收益、对外直接投资等渠道跨境资金流动总体平稳有序。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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