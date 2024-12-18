中国航司旅客运输量突破7亿人次
2024年12月18日06:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京12月17日电（记者严冰）记者从中国民航局获悉，截至12月15日，中国航空公司今年已完成旅客运输量突破7亿人次，达到70048万人次，日均旅客运输量超过200万人次，同比增长18.1%、较2019年增长10.7%，创中国民航发展历史新高。
中国航空公司运输生产主要呈现以下特点：一是国内市场保持旺盛，今年截至12月15日，国内航线完成旅客运输量约6.4亿人次，同比增长约13%，较2019年同期大幅增长约14%；二是国际市场加快恢复，2024年7月以来恢复程度连续五个月超过90%，今年截至12月15日，国际航线旅客运输量超过6000万人次，同比增长超过130%，恢复至2019年同期约88%；三是旺季更旺，今年春运、暑运期间，民航日均旅客运输量分别完成210万人次和229万人次，行业单日最高旅客运输量达到245万人次，较2023年单日最高提高9.8%；四是行业客座率保持较高水平，行业平均客座率水平超过83%，同比提升超过5个百分点，与2019年同期基本持平，行业客座率单日最高接近88%。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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