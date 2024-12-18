商务部等7部门联合印发方案

本报记者 王俊岭 廖睿灵

日前，商务部、国家发展改革委等7部门联合印发了《零售业创新提升工程实施方案》（以下简称《方案》），对零售业创新提升工程作出系统部署，推动零售业优化调整。

商务部流通发展司负责人表示，近年来，我国零售业规模稳中有增，2021年至2023年，3年商品零售额平均增长6%，2024年1至10月，我国商品零售额35.5万亿元，同比增长3.2％；消费拉动作用显著，2023年我国商品零售额41.9万亿元，占当年社会消费品零售总额的89%；就业吸纳功能凸显，2023年，零售业吸纳就业人数约6000万人，占全国就业人数的8%；业态模式创新活跃，仓储会员店、品质化超市、社区便民商业中心等新业态稳步发展，电子商务、即时零售等新模式加速成长。

当前，众多零售企业正在积极创新转型，行业处于变革关键期，亟待加强行业指导和政策支持。

为此，《方案》提出“到2029年，初步形成供给丰富、布局均衡、渠道多元、服务优质、智慧便捷、绿色低碳的现代零售体系”的目标，同时明确了五个方面主要任务。

一是推动场景化改造，鼓励融合性商业，创新时尚型商业，倡导策展型商业，培育主题式商业，完善社区型商业。二是推动品质化供给，以消费者为中心，诚信经营、品质当先、服务至上，优化商品和服务体验，让消费更放心。三是推动数字化赋能，推动实体零售与数字经济深度融合，形成新质生产力，提升效率，让消费更便捷。四是推动多元化创新，鼓励业态融合，“大而强”“小而美”“专而精”与“一店多能”模式百花齐放。五是推动供应链提升，鼓励强化协同，优化流通渠道，高效衔接供销，促进降本增效。

总体看，《方案》体现了市场主导与政府引导并重、硬设施与软环境并重、好商品与优服务并重、促消费与惠民生并重的特点。“《方案》倡导回归商业本质，以消费者为中心，诚信经营、品质当先、服务至上，为顾客提供好商品、好服务。将优化品质供给作为主要任务之一，引导通过推广国货‘潮品’、招引全球品牌、开展跨境直采等方式提供更多品类、更高品质的好商品，鼓励提供去‘皮’称重、送装一体、贴心售后等良好服务。引导零售企业特色化发展，差异化定位，坚定走高质量发展之路，满足人民美好生活的需要。”商务部流通发展司负责人说。

商务部表示，下一步，商务部等7部门将深入实施零售业创新提升工程，通过每年确定一批零售业创新提升试点城市，完成一批存量零售商业设施改造，推广一批经验成熟的典型案例，引导和推动零售业高质量发展，更好发挥零售业在引导生产、扩大消费、吸纳就业、保障民生等方面的重要作用，为建设现代商贸流通体系、畅通经济循环提供必要支撑。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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