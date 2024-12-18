原标题：第七届CCF中国区块链技术大会暨首届全球区块链产业峰会在上海举办，趣链科技亮相活动

12月13日至15日，第七届CCF中国区块链技术大会暨首届全球区块链产业峰会在上海市成功举办。本次大会由中国计算机学会（CCF）主办，上海市徐汇区人民政府支持，CCF区块链专业委员会、上海市徐汇区数据局等单位协办。趣链科技作为合作单位之一亮相活动。

国内区块链产业发展正迎来“春风”。12月14日，在活动开幕式上，中国工程院院士陈纯致辞提到，区块链技术作为数字经济时代的关键创新驱动力，正以燎原之势重塑全球产业格局与创新生态。“上海是全国区块链技术创新高地之一，且具有较成熟的区块链业务落地实践。区块链凭其去中心化、不可篡改、可追溯特性，构建起信任基石，在金融和数据要素等领域具有无穷潜力，能有效推动数据交互与价值流通，促进数据价值释放。”

会上正式举办了上海市区块链技术创新生态集聚空间（“数链空间”）企业入驻仪式，同时公布“数链空间”区块链专家咨询委员会首批33位专家名单。CCF区块链专委副主任、趣链科技创始人兼首席执行官李伟博士被聘为“数链空间”区块链专家咨询委员会首批专家。上海市徐汇区委副书记、区长王华，中国科学院院士郑志明颁发聘书。

“我们将携手各界推动区块链技术与产业深度融合，共同探索数据要素价值释放的新路径。”李伟表示，“数链空间”的建设是以数智赋能新质生产力发展的新方式。12月15日，在活动特设分论坛——数据链动·新质生产力发展论坛上，趣链科技基础研发部总经理胡麦芳以《区块链+隐私计算赋能数据要素可信流通》为题发表主题报告，进一步解析了技术如何为构建安全、可信、高效的数据流通生态奠定基础。

作为国际领先的区块链与数据要素技术服务商，趣链科技始终致力于技术研发与应用的深度融合，积极探索区块链在多领域的创新实践。未来，企业将继续聚焦核心技术突破，深化场景化解决方案，赋能数据要素流通与价值转化，为构建更加可信、高效的数字经济新生态贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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