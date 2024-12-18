前不久，第10万列中欧班列抵达德国杜伊斯堡市。并不广为人知的是，这趟列车穿行而过的一个中国西北边境小城，是成千上万班列顺畅通行的“关键点”。

千百年前，驼队逶迤跋涉；千百年后，班列呼啸奔驰。时代的快车，如何改变一座边城的命运？边疆地区，如何找准定位、加快发展？在新疆阿拉山口市，我们寻找着答案。

准噶尔盆地西缘，阿拉套山与巴尔鲁克山两座雪山巍峨耸立，中间狭长的山口地带就是阿拉山口。这里常年狂风肆虐，有“黑风口”之称。阿拉山口历史上是一个古老的丝路驿站。但恶劣的自然环境，让这里发展缓慢。

2011年，首趟中欧班列的到来，将西北边陲的小城推向了开放的前沿。2012年，阿拉山口口岸经国务院批准设市。

十多年来，这里通行的中欧班列超过4万列，开行线路遍及21个国家和地区。铁路口岸成为我国中欧班列五大通道之一，公路口岸进出口年货运量已突破100万吨……阿拉山口成为名副其实的国际物流枢纽。

如今的阿拉山口处处绽放着勃勃生机。市区街路笔直宽阔，住宅小区气派宽敞，街道两旁店铺林立。服装店、进口商品城、手工艺品店里，商品琳琅满目。热情的老板笑容可掬，熟练地操作翻译器向外国顾客介绍自家商品。

风还是当年的风，阿拉山口已不是昔日模样。

阿拉山口当地干部感慨：“通向世界的汽笛声响，成为城市崛起的先声。这是小城的幸运，是时代的红利。”

改变城市面貌的，还有人们的观念和实践：坚持以改革开放增动力、添活力。

阿拉山口最鲜明的标签就是“口岸”。多年来，当地不断加强基础设施投入，提升口岸承载力；积极发展加工制造、金融服务、跨境电商等新兴产业；持续提升通关效率、打造智慧海关。

跨境电商出口货值年增速保持在20%以上，数字中欧班列枢纽项目启动，新疆首个“公路口岸+属地直通”的通关模式落地……敢于解放思想、创新求变，阿拉山口开放发展的新事不断。

“这里口岸通行速度更快了。企业通关耗时减一分，效益便增一分。”采访中，当地一家企业负责人这样解释阿拉山口的“磁力”。

在阿拉山口国门处眺望，一排排白色的风力发电机宛如巨人矗立。千年肆虐的狂风，正成为小城绿色发展的新风。

偏远不足畏，边疆亦可奇。

在共建“一带一路”的时代大潮中，织密开放通道，聚集优势产业，优化口岸服务，这是戈壁起新城的宝贵经验。而对边城来说，充分发挥“边”的优势，做足“边”的文章，才能趁势而上。

当前，我国西南、西北和北部边疆各口岸的繁忙已成常态，霍尔果斯、二连浩特等边疆城市迅速崛起，生动诠释着共建“一带一路”倡议带来的发展机遇，展现出开放催生的旺盛活力。

加快创新探索，摒弃封闭僵化，发挥边疆地区沿海、沿边等优势，打造形态多样的开放高地，更多边疆地区，一定也能从“山口”跃上“风口”，搭上通往发展繁荣的时代列车。

（记者初杭 贾钊 关俏俏）

新华社乌鲁木齐12月17日电

(责编：王震、陈键)

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