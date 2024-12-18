政策来了！推动原材料工业优化升级
据新华社北京12月17日电（记者张晓洁 张辛欣）发挥标准“指挥棒”作用，持续巩固钢铁行业去产能成果，推动石化化工行业转型升级，加快壮大新材料产业……工业和信息化部17日举行新闻发布会，介绍推动原材料工业高质量发展系列举措。
从工艺技术装备水平提升，到绿色智能转型进程加快，再到结构布局持续优化、新材料产业加速发展，原材料工业优化升级离不开标准引领。记者从会上获悉，以标准体系建设为切入口和发力点，工业和信息化部等四部门近日联合印发《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025—2027年）》，引领原材料工业供给高端化、结构合理化、发展绿色化、产业数字化、体系安全化发展。
聚焦前沿材料产业化重点发展指导目录开展前沿新材料标准研制，部署数字技术与原材料工业深度融合相关标准制修订任务，开展绿色建材、生物基材料等产品标准及绿色园区、绿色工厂评价标准研制……围绕高端化、智能化、绿色化发展，方案部署一系列原材料工业标准化工作，提出到2027年发布并实施200项以上数字化转型、100项以上新材料领域以及100项以上绿色低碳标准。
“‘十四五’以来，发布原材料领域国家标准1500余项、行业标准1800余项、重点团体标准1100余项，标准研制水平和国际化程度持续提升，引领产业发展作用不断增强。”工业和信息化部原材料工业司副司长黄瑜说，将进一步推进原材料工业标准化工作。
原材料工业体量庞大，既包括了钢铁、石化等传统产业，也包含了新材料等新兴产业，是因地制宜发展新质生产力的重点领域。推动原材料工业高质量发展，加大转型升级和创新力度很重要。
以钢铁行业为例，为推动钢铁行业平稳运行和转型升级，有关部门组织开展产能置换政策实施效果评估，组织修订钢铁行业规范条件，制定出台钢铁行业设备更新和技术改造指南。工业和信息化部原材料工业司司长常国武说，工业和信息化部将会同有关部门立足新时期钢铁行业需求总量、需求结构变化特征，持续巩固去产能成果，促进供需动态平衡，加快修订出台钢铁行业产能置换实施办法，并抓紧开展钢铁行业规范管理工作。
石化化工行业工业增加值占原材料工业40%左右，是国民经济支柱产业。“十四五”以来，我国石化化工行业转型升级取得积极成效，炼油、乙烯等20多类基础化学品产能居世界首位，化学品销售额占全球40%左右。黄瑜说，将加强制造业创新中心等创新载体建设，强化产业链上下游联合攻关，优化科技创新服务支撑体系，同时持续推进工艺流程优化，加快发展绿色低碳制造，推动实现石化化工与新能源等行业耦合发展。
当前，新材料产业正成为推动原材料工业发展的有力引擎。培育一大批新材料专精特新“小巨人”企业，建设生产应用验证、测试评价、资源共享等30余个新材料重点平台，印发《新材料大数据中心总体建设方案》……一系列政策举措持续推动新材料产业加快壮大。
常国武说，下一步，工业和信息化部将围绕新一代信息技术、航空航天装备等重点领域关键材料，加强产学研用协同创新，提升产业链供应链韧性和安全水平，同时实施新版新材料首批次应用保险补偿政策，加强新材料标准统筹协调，强化新材料产融合作，营造产业发展良好环境。
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