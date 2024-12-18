戴小河

近日举行的中央经济工作会议提出，必须统筹好培育新动能和更新旧动能的关系，因地制宜发展新质生产力。我们要充分认识到，新旧动能转换，必须坚持双轮驱动，既要推动传统产业“稳得住”，又要推动新兴产业“立得住”。

经济发展到一定阶段，需要实现动能的转换，这是经济保持一定增速且实现健康发展的内在要求。实现新旧动能转换，必须科学把握“稳”与“进”、“立”与“破”的辩证关系。传统产业在吸纳就业、稳定产业链供应链等方面扮演着重要角色，新旧动能转换不能忽视或激进淘汰传统产业，“不能把手里吃饭的家伙先扔了”；传统产业中，相当一部分不仅不会因为新兴产业的出现而消失，还可以成为新质生产力的载体和沃土。既要培育壮大新兴产业、布局未来产业，也要加快运用先进技术改造提升传统产业，形成拉动经济增长的强大动力。

加快推动传统产业升级改造，大力培育壮大新兴产业和未来产业，科技创新是关键驱动。要推动传统产业数字化转型，借助大数据、云计算等先进技术对生产、销售等各环节进行升级，促使产业向绿色化智能化高端化方向迈进，既稳定现有产业规模与就业，又在内部孕育创新发展的新动能。要加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目，开展新技术新产品新场景大规模应用，推动新兴产业和未来产业在创新引领、技术赋能、效益优先的发展轨道上加速前进。

新旧动能转换，持续推进制度创新、强化政策保障是其中应有之义。要深化科技体制改革，优化重大科技创新组织机制，推动科技创新力量、要素配置、人才队伍体系化、建制化、协同化；要强化企业科技创新主体地位，建立培育壮大科技领军企业机制，加强企业主导的产学研深度融合，支持企业主动牵头或参与国家科技攻关任务；要深化科技成果转化机制、人才发展体制机制等改革，更好地一体推进实施。同时，要坚持全国一盘棋，做好顶层设计，用足用好各类支持政策，确保布局均衡、接续有序、转换平稳顺畅。

因地制宜，稳中求进。推动新旧动能平稳接续转换，将让传统产业不断焕发新的生机活力，让新兴产业和未来产业持续为经济发展注入新动能新优势，更好汇聚起推动高质量发展的磅礴力量。

（记者戴小河）新华社北京12月17日电

(责编：王震、陈键)

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