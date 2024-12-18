新华社北京12月17日电（记者任沁沁）外国游客来中国游玩，“玩不够”怎么办？“China Travel”（中国游）新政策来了！

国家移民管理局12月17日宣布，即日起将过境免签外国人在境内停留时间由原72小时和144小时均延长为240小时（10天），新增21个口岸至60个为过境免签人员入出境口岸，过境免签的外国人可以在24个省（区、市）允许停留活动区域内跨省域旅行。

240小时、60口岸、24省份！

更大范围、更宽领域、更深层次！

今年以来，随着“China Travel”入境游持续火热，在144小时“遇见中国”的基础上，80%以上的外国游客临近期限届满才离开，很多人希望有更充足时间、到更多地方旅行活动。

有所呼，有所应！

国家移民管理局副局长毛旭说：“综合考量各地文化旅游资源、交通基础设施、外国人入境旅游需求等因素，进一步放宽优化过境免签政策，以更大范围、更宽领域、更深层次的开放，欢迎更多外国朋友感受开放包容、繁荣稳定、安全有序的新时代中国。”

来吧，欢迎更多外国朋友来欣赏中华美景、体验中华文化。

优化区域开放布局，能去的地方更多了——

过境免签政策适用省份从19个扩展至24个，其中新增或扩大实施9个省份；政策适用口岸从39个增加至60个，增幅54%。放宽优化后，政策适用区域既有京津冀、长三角、珠三角和成渝地区等国家重点发展区域，又有旅游资源富集、文化底蕴深厚、民族风情独特等人文地理特色鲜明的地区。

新增5个省份为山西、江西、安徽、贵州、海南。山西古建古迹多，江西陶瓷驰名中外，安徽是长三角一体化发展的重要区域，贵州世界自然遗产丰富，海南正在建设我国开放水平最高的自由贸易港……

“五千年很远，山西很近。”山西出入境边防检查总站副总站长李峰表示，山西边检总站完善了口岸现场查验基础设施，划定了临时入境许可办理专区等，确保外籍旅客顺畅通关，感受“晋”善“晋”美。

实施跨区域通行，往来更便利了——

与72/144小时过境免签政策相比，此次政策调整最大特点是允许跨区域通行。一方面方便外国游客合理规划行程，跨省多地进行旅游、商务等活动；另一方面辐射带动各地共享旅游资源、形成规模效应，提升开放水平、发展外向经济。

17日11时，武汉天河国际机场，美国旅客德梅纳第一时间咨询了240小时过境免签手续。他计划深入武汉、宜昌、襄阳等地旅游。“湖北有人文底蕴、科技范儿十足，今天起可以走遍全省，还能跨省旅行，中国比我们想象中更开放友好！”

政策梯次互补，释放开放红利——

自2023年12月1日对法国、马来西亚等6国持普通护照人员试行免签新政以来，中国“免签朋友圈”不断扩充，时限不断延长。国家移民管理局推出110余项便利外籍人员来华政策措施，持续优化过境免签、口岸签证政策等，高水平对外开放诚意十足。

免签政策红利释放。仅广州白云机场口岸，一年来入境广州的外国旅客超350万人次，国际旅游（外汇）收入同比增长40.84%。

目前，中国已同25个国家实现全面互免，对38个国家试行单方面免签政策，对54个国家实施过境免签政策。此次放宽优化后，过境免签政策可有效与区域性免签、单方面免签、互免签证等互相协调、梯次互补，更好服务高水平开放和高质量发展。

最新统计，2024年1月至11月，全国各口岸入境外国人2921.8万人次，同比增长86.2%；其中通过免签入境1744.6万人次，同比增长123.3%。适用72/144小时过境免签政策来华外国人数量同比上升132.9%。

随着最新过境免签政策落地，欢迎更多外国朋友来这里体验“city不city”，遇见中国的更多美好。

(责编：王震、陈键)

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