浙江推出个体工商户“浙个好”省域公共品牌
2024年12月18日08:49 | 来源：新华社
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新华社杭州12月17日电（记者张璇）记者17日从浙江省市场监督管理局获悉，为了推进个体工商户品牌培育，浙江省正式推出个体工商户“浙个好”省域公共品牌。
据介绍，个体工商户“浙个好”省域公共品牌建立了一套完整的公共品牌评价体系，包括“浙个好”品牌管理办法、评价模式、评价标准等。浙江省从消费者“常看、常用、常议”的重点行业中，选取民宿、非遗两个领域先行试点。该省发布的首批浙江省个体工商户“浙个好”公共品牌名录中，民宿领域和非遗领域的个体工商户分别有218家、112家。
(责编：王震、陈键)
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