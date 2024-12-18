王宝会

□ 无卡存取款业务以其便捷性著称，特别是在用户忘带卡或银行卡损坏等特定场景下，能够满足紧急取款需求。在带来便利的同时，无卡存取款也存在身份识别和确认方面的安全隐患。

□ 中小银行停办或收紧无卡取款业务对用户的影响总体可控。随着数字化程度的不断提升，用户将逐渐适应新的服务方式。存取款作为银行重要的业务，银行需积极优化相关服务。

近日，多地中小银行宣布对自助设备的无卡存取款业务进行调整。多家银行已取消或计划取消自助设备上的预约取款和无卡存款功能，引导用户前往营业网点办理存取款业务，或继续使用自助设备进行有卡取款。

无卡存取款业务以其便捷性著称，特别是在用户忘带卡或银行卡损坏等特定场景下，能够满足紧急取款需求。天眼查数据研究院相关负责人分析称，无卡存取款操作门槛相对较低，用户仅凭账户信息等即可轻松完成，相较于传统银行卡操作更为简便。中国银行研究院研究员杜阳表示，当前银行推出的无卡取款服务主要包括预约取款和扫码取款两种方式。无卡存取款业务允许用户在无需携带实体银行卡的情况下，通过特定方式在ATM机或银行自助设备上完成存取款操作。用户通常需利用手机银行生成的验证码、使用手机号绑定的身份信息或动态密码等手段进行身份验证，从而完成交易。

然而，无卡取款业务在带来便利的同时，也存在身份识别和确认方面的安全隐患。招联首席研究员董希淼认为，在当前电信与网络诈骗频发的背景下，无卡取款业务可能成为不法分子实施犯罪活动的工具，这也是部分银行调整无卡存取款业务的重要原因之一。

杜阳表示，无卡取款依赖动态密码、短信验证码等身份验证手段，但这些信息容易通过钓鱼网站、木马程序或社交软件被窃取，导致资金被盗。此外，无卡取款功能还可能被用于洗钱或转移非法资金，且银行难以追踪真实交易者身份。随着网络攻击手段不断升级，技术漏洞也可能被不法分子利用，威胁交易安全。

除了中小银行，多家国有大行和股份制银行今年以来也已相继对此项业务进行调整。部分股份制银行已发布通知，停止个人手机银行无卡取款功能中的预约取款服务，或停止手机银行中的ATM扫码取款服务。

星图金融研究院副院长薛洪言介绍，在数字化时代背景下，银行为持卡人提供了多样化的取款方式，但消费者在使用时应注意安全性等问题。银行取消无卡取款业务旨在不影响用户体验的前提下降低运营成本，特别是对于中小银行而言，收紧无卡取款业务有助于降低运营风险和成本，将资源集中于主流业务。

杜阳表示，中小银行停办或收紧无卡取款业务对用户的影响总体可控。随着数字化程度的不断提升，用户将逐渐适应新的服务方式。银行可以通过推广手机银行、网上银行等数字化平台，帮助用户顺利过渡到新的金融服务模式，同时提升智能柜员机、智能存款机等设备的功能，以弥补无卡取款和存款功能的缺失。

“未来，随着用户身份识别技术的进步，实体卡的不可替代性会越来越小，无卡操作会逐渐成为主流。”薛洪言表示，只要在业务办理环节做好用户身份识别工作，无卡操作就是安全可行的。

存取款作为银行重要的业务，银行需积极优化相关服务。当前，部分用户在银行网点柜台提取大额资金时需回答取款用途问题，引发广泛关注。董希淼认为，银行在做好反电信网络诈骗和反洗钱工作的同时，也要保障用户权益和提升用户体验。

(责编：王震、陈键)

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