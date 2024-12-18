◎本报评论员

今年中央经济工作会议强调，“健全多层次金融服务体系，壮大耐心资本，更大力度吸引社会资本参与创业投资，梯度培育创新型企业”。这一重要要求，为做好科技金融这篇大文章，推动科技—产业—金融良性循环、激发经济增长活力进一步指明方向。

金融是国民经济的血脉。科技创新具有投入大、周期长等特点，从基础研究到成果落地转化，需要大量长期、稳定的资金投入，需要金融的有力支撑。纵观历史，每一次产业革命都始于科技创新、成于金融创新。大力发展科技金融，不断丰富各类金融工具、产品和服务，对于推动科技创新、发展新质生产力、建设现代化产业体系，实现高质量发展至关重要。

近年来，我国金融管理部门、科技部门和金融机构多措并举加强科技金融服务体系建设，金融支持科技创新的力度、广度不断提升，科技、产业、金融紧密耦合、相互塑造的格局正在逐步形成。当前，发展新质生产力对源头创新和要素协同联动提出更高要求，我国科技金融需要展现更大作为。要认真贯彻中央经济工作会议精神，不断健全多层次金融服务体系，着力解决科技创新和产业创新中融资难、融资贵问题，大力提高金融支持科技创新的强度和能力，构建同科技创新相适应的科技金融体制，切实做好科技金融大文章。

做好科技金融大文章，必须持续健全金融支持创新发展的政策框架。要加强顶层设计，推动完善信贷、债券、股票、保险、创业投资、融资担保等全方位、多层次的科技金融服务体系。要完善风险分担补偿、知识产权融资服务、科技企业信息共享机制，为科技金融发展创造良好制度环境。要优化区域科技金融布局，指导科技要素密集地区加强科技金融服务，鼓励科创金融改革试验区先行先试。

做好科技金融大文章，必须加大对国家重大科技任务和科技型中小企业两个重点领域的金融支持力度。要鼓励开发性、政策性银行设立支持科技创新的专项金融工具，推动商业银行设立科技金融事业机构、科技支行等，实施差别化的管理模式和考核机制。对承担国家重大科技任务的企业和突破关键核心技术的企业上市融资、发行债券等，要开辟绿色通道，给予政策倾斜。要完善科技型中小企业信贷风险分担体系，积极探索政府对科创企业增信和风险补偿机制，实现风险与收益的有效平衡。

做好科技金融大文章，必须着力壮大不以追求短期收益为首要目标且对风险有较高承受力的耐心资本。要推动评价考核机制改革，提高国有资金对创投项目的容错率，充分发挥“国家队”科创资本的引导作用。要围绕国家重大战略布局，聚焦产业发展需要，推动社保基金、养老基金、企业年金等长期资金进入创投市场，鼓励投早、投小、投长期、投硬科技。同时，对创业投资和主要面向成熟期企业的股权投资，要采取差异化监管举措，引导创业投资坚持“长期主义”，为科技创新提供源源不断的金融助力。

金融赋能创新，创新决胜未来。坚定不移做好科技金融大文章，让金融活水浇灌更多创新之花，我们一定能以高质量金融助推高质量创新，以高质量创新引领高质量发展。

(责编：王震、陈键)

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