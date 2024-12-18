神十九乘组刷新中国航天员单次出舱时长纪录
2024年12月18日08:53 | 来源：科技日报
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科技日报北京12月17日电 （记者付毅飞）据中国载人航天工程办公室消息，神舟十九号航天员乘组17日圆满完成第一次出舱活动。
当日21时57分，经过9小时的出舱活动，神舟十九号乘组航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽密切协同，在空间站机械臂和地面科研人员配合支持下，完成了空间站空间碎片防护装置安装、舱外设备设施巡检及处置等任务。
出舱航天员蔡旭哲、宋令东已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功，再次刷新中国航天员单次出舱活动时长纪录。航天员蔡旭哲时隔两年再度漫步太空，宋令东成为我国首名进行出舱活动的“90后”航天员。
(责编：王震、陈键)
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