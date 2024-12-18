刘 垠

国家税务总局公布的最新数据显示，今年前三季度，我国传统产业享受科技创新税收优惠金额同比增长21.5%。从增值税发票数据来看，今年前10个月，我国传统产业销售收入同比增长5.4%。

在一系列支持科技创新的税收优惠政策支持下，今年以来，我国传统产业持续加大科技创新投入，通过研发新产品、开拓新市场、满足新需求，销售收入实现较快增长，“老三样”“老材料”“老民生”等行业焕发新活力。

其中，我国出口海外的“老三样”行业——服装、家具、家电实力不容小觑。作为全球最大出口国，目前我国家具产值达全球35%；年产服装700多亿件，占全球一半以上；2024年，中国家电出口预计超过1200亿美元。

值得关注的是，“老三样”行业在科技创新税收优惠政策支持下，正积极研发国货潮品、智能家居、智能家电等新产品，推动“老三样”消费迈上新台阶。

近年来，梦百合家居科技股份有限公司持续加大前沿科技研究力度，开发出满足消费者“健康睡眠”需求的智能床产品，今年前10个月实现销售收入同比增长21.8%。

“研发投入多，税前扣除也多，收益回报更多。这是我们持续创新、良性发展的成长‘密码’。”梦百合家居科技股份有限公司财务负责人张爱兰介绍，今年公司投入建设的智能工厂，让生产效率提升28%，产品不良率降低71%。

处于生产制造底部的传统材料行业，正加力改进工艺、升级产品，力推产品向中高端领域迈进。

国家税务总局数据显示，今年前三季度，化纤、橡塑等“老材料”行业享受科技创新税收优惠金额同比增长24.5%。今年前10个月，化纤、橡塑行业销售收入同比分别增长12.4%和8.4%。

作为全世界最大的产业用纺织纤维生产基地，江苏恒力化纤股份有限公司近年来加大科技投入，从基础的纺织面料逐步向高端功能性面料和时尚纺织品领域进军，重点发展绿色纺织品、功能纺织品和技术纺织品。截至目前，该企业在工业纤维领域获得200多件发明专利，获得中国专利奖4项。

坚持自主创新的回报有目共睹。今年前10个月，江苏恒力化纤股份有限公司销售收入同比增长33%，享受增值税加计抵减1.27亿元。“税收优惠政策为企业扩大产能、开展技术创新提供了巨大支持。”公司财务人员吴惠芳说。

作为国家级制造业单项冠军，福建远翔新材料股份有限公司在原有生产技术基础上，不断改进工艺、创新品类，大力拓展硅橡胶的中高端应用范围。目前，该公司发展成为国内高温硫化硅橡胶用纳米二氧化硅细分领域龙头企业，产销量均居行业前列。今年前10个月，公司销售收入同比增长18.9%。

技术不断升级迭代的背后，离不开税收优惠政策的强劲支撑。“今年以来，公司已累计享受研发费用加计扣除金额约2800万元。税收优惠政策的大力支持让我们可以安心生产，进一步研发创新！”福建远翔新材料股份有限公司财务负责人邱棠福感慨道。

一组组税收数据、一项项研发成果、一个个创新案例，生动描绘出中国传统产业持续创新、不断迈向高端的跃动曲线，激发中国经济高质量发展的澎湃动能。

（科技日报北京12月17日电）

(责编：王震、陈键)

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