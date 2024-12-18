中央气象台发布大风蓝色预警
2024年12月18日08:54 | 来源：人民网
小字号
人民网北京12月18日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，12月18日08时至19日08时，西藏北部、青海南部、川西高原北部、内蒙古西部等地部分地区有5-7级、阵风8-10级的大风；黄海大部海域、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海大部海域将有7-8级、阵风9-10级的北到东北风，其中台湾海峡、台湾东南洋面的风力可达9级、阵风10-11级。
12月19日08时至20日08时，西藏北部、青海南部、川西高原北部、内蒙古中部等地部分地区有5-7级、阵风8-10级的大风；东海东北部和西南部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海大部海域将有7-8级、阵风9-10级的北到东北风。
防御指南：
1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；
2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；
3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；
4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。
(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中央气象台发布大风蓝色预警
- 人民网北京12月18日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，12月18日08时至19日08时，西藏北部、青海南部、川西高原北部、内蒙古西部等地部分地区有5-7级、阵风8-10级的大风；黄海大部海域、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海大部海域将有7-8级、阵风9-10级的北到东北风，其中台湾海峡、台湾东南洋面的风力可达9级、阵风10-11级。 12月19日08时至20日08时，西藏北部、青海南部、川西高原北部、内蒙古中部等地部分地区有5-7级、阵风8-10级的大风；东海东北部和西南部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海大部海域将有7-8级、阵风9-10级的北到东北风。…
- 评论
- 关注